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Белорусский МИД прокомментировал введенные странами Балтии санкции

31.08.2020 19:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Попытки воздействовать санкциями на Беларусь, приводят к обратному эффекту. Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, комментируя введение санкций странами Балтии.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как отметил Глаз, МИД внимательно ознакомились с заявлениями литовской, латвийской и эстонской сторон. Он также отметил, что мнение стран-соседей имеет для Беларуси значение.

— Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, все меньше и меньше. И это прискорбно констатировать. Непонятно, каким образом данный шаг Литвы, Латвии и Эстонии призван поддержать суверенитет и независимость Беларуси, о которой так много с их стороны говорилось и говорится. Но вот такое настойчивое желание наступать на одни и те же грабли и бездумно ходить по замкнутому кругу точно вызывает искреннее разочарование. Как известно, «самая большая глупость — это делать то же самое и надеяться на другой результат».

Глаз отметил, что какие-либо попытки воздействовать санкциями на Беларусь приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту и история нашей страны это подвержадет.

— Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано. Мы будем терпеливо дожидаться момента, когда здравый смысл в головах наших партнеров возобладает. Уверены, что этот момент наступит быстрее, чем некоторым может показаться, — заявил Глаз.

МИД Латвии и Эстонии, а также МВД Литвы 31 августа объявили, что Александру Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам запрещен въезд в страны Балтии.

Как написал сегодня в Twitter глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, «этот пакет санкций — лишь первый шаг».

 
 
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Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, комментируя введение санкций странами Балтии.
 
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