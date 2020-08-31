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"Белавиа" 5 сентября получит новый лайнер Embraer-175
31.08.2020 19:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 авг – Sputnik. Белорусская авиакомпания "Белавиа" 5 сентября получит новый пассажирский лайнер Embraer-175, сообщили в понедельник в пресс-службе перевозчика.
© Sputnik / Алексей Филиппов
"Сейчас в Бразилии осуществляется приёмка нового Embraer-175, который 5 сентября пополнит флот "Белавиа", – говорится в сообщении.
Воздушное судно будет поставлено в Беларусь в рамках лизингового договора, подписанного "Белавиа" и компанией Nordic Aviation Capital в апреле 2018 года.
В компании уточнили, что согласно данному документу парк "Белавиа" уже пополнился одним самолетом Embraer-175 и двумя лайнерами Embraer-195.
В настоящее время у "Белавиа" есть семь пассажирских самолетов: Embraer-175, два Embraer-195, два Boeing 737-300, один Boeing 737-800 и один Boeing 737-500. Ранее в компании заявили, что рассчитывают получить в 2020 году В два самолета Boeing 737-800 и семь лайнеров нового поколения Boeing 737 MAX 8.
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Воздушное судно будет поставлено в Беларусь в рамках лизингового договора, подписанного с компанией Nordic Aviation Capital.
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