Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Десять белорусских предприятий включены в Евразийский реестр промышленной продукции Среди них МАЗ, "Амкодор", "Камволь", "Витебские ковры". Единая база дает возможность участвовать в госзакупках на территории России. Новые правила игры заработали...

Среди них МАЗ, "Амкодор", "Камволь", "Витебские ковры". Единая база дает возможность участвовать в госзакупках на территории России. Новые правила игры заработали там в конце апреля. Суть - в тендерах на муниципальные заказы могут участвовать только российские производители со своими товарами и те, кто находится в реестре. Межправсовет ЕАЭС принял решения пополнить этот список белорусскими предприятиями. Координатор с нашей стороны - Министерство антимонопольного регулирования и торговли.Первые тендеры запланированы уже в пятницу. Список предприятий для включения в реестр, как отметили в МАРТ, будет пополняться.