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Десять белорусских предприятий включены в Евразийский реестр промышленной продукции

01.09.2020 09:43 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Среди них МАЗ, "Амкодор", "Камволь", "Витебские ковры". Единая база дает возможность участвовать в госзакупках  на территории России. Новые правила игры заработали там в конце апреля. Суть - в тендерах на муниципальные заказы  могут участвовать только российские производители со своими товарами и те, кто находится в реестре. Межправсовет ЕАЭС  принял решения пополнить этот список  белорусскими предприятиями. Координатор с нашей стороны -  Министерство антимонопольного регулирования и торговли. 

Первые тендеры запланированы уже в пятницу. Список предприятий для включения в реестр, как отметили в МАРТ, будет пополняться.

 
 
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Среди них МАЗ, "Амкодор", "Камволь", "Витебские ковры". Единая база дает возможность участвовать в госзакупках  на территории России. Новые правила игры заработали...
 
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