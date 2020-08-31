«Не вынуждайте применять силу». Почему на одних митингах людей задерживают, а на других - нет

Источник материала: Tut.by

Август был богат на митинги, которые условно разделились на протестные и провластные. В некоторые дни складывалась интересная ситуация, когда в одной части города участников уличной акции представители правоохранительных органов вежливо и не очень разгоняли, а участников другого митинга не трогали. Попытались разобраться, почему так получилось.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Для примера вспомним три дня, когда в разных городах страны были уличные акции и митинги. При этом массовые мероприятия в поддержку Александра Лукашенко проходили без эксцессов, а акции недовольных граждан в лучшем случае сопровождались предупреждениями милиции о последствиях участия в них, а в некоторых случаях — задержаниями.

27 августа

Днем 27 августа возле Красного костела в Минске в "цепь солидарности" встали женщины в белой одежде. Вскоре к ним подошел сотрудник правоохранительных органов и попросил разойтись, так как они нарушают действующее законодательство. «Не вынуждайте применять физическую силу и специальные средства», — звучало предупреждение.

Около 18 часов минчане пришли на площадь Свободы — здесь стартовала акция солидарности. Через какое-то время появился сотрудник милиции с громкоговорителем и два человека в штатском, которые призывали присутствующих разойтись, указывая, что мероприятие не санкционировано Мингориполкомом. Позже уже на площади Независимости силовики заблокировали пришедших к Красному костелу. Вечер закончился задержаниями. Всего в тот день по стране было задержано более 260 человек.



ОМОН на площади Независимости в Минске. В этот день по всей стране было задержано более 260 человек.

В это же время возле универсама «Беларусь» прошел митинг «Женщины за единство и мир!», инициированный «Белорусским союзом женщин». Там не было ни задержаний, ни требований правоохранителей разойтись. Более того, один из наших читателей сообщал, что за час до начала на место прибыл автобус, «из которого выгрузили весь инвентарь. Флаги, флагштоки, флажки в руки».

25 августа

Вечером у столичного Комаровского рынка проходил митинг «За мир, стабильность, безопасность». По данным нашего корреспондента, он был разрешен городскими властями. Заявку на его проведение подавала администрация Советского района Минска.

В четырех километрах от них на площади Независимости милиция сначала просила убрать бело-красно-белые флаги , позже здесь глушили лозунги людей музыкой, и в конце концов стали просить разойтись. После 21 часа в районе площади Независимости начались точечные задержания.

Тем же вечером в Гомеле около двух сотен человек с флагами и лозунгами «Лукашенко в автозак» и «Жыве Беларусь!» прошлись по улице Советской в сторону площади и в обратную сторону по проспекту Ленина. Рядом ехали милиционеры и через громкоговоритель предупреждали, что действия людей незаконны.

В Гродно тем же вечером были задержаны 20 рабочих «Гродно Азота». На них были составлены административные протоколы за участие в несанкционированных акциях. В Лепеле участников акции солидарности тоже предупредили о последствиях несанкционированных мероприятий, правда, им дали 20 минут, чтобы высказать свою позицию.

В этот день было задержан о более 50 человек.

21 августа

Похожая картина наблюдалась 21 августа. Вечером того дня тысячи белорусов присоединились к «Цепи покаяния»: они стояли вдоль дороги от урочища Куропаты до улицы Окрестина. В нескольких местах сотрудники милиции просили людей разойтись, так как акция не санкционирована властями. В Бобруйске на акции, где люди хотели встретиться с мэром, милиция тоже настойчиво просила всех разойтись. Такие же просьбы звучали в адрес людей, гуляющих с бело-красно-белыми флагами в Витебске.



Сотрудник правоохранительных органов просит разойтись участников «Цепи покаяния» в Минске

В этот же вечер на площадке перед музеем истории ВОВ собралось несколько десятков человек на акцию за Александра Лукашенко. Они позже двинулись в сторону Немиги, параллельно по проспекту Победителей ехала колонна из нескольких десятков автомобилей с красно-зелеными флагами (им, кстати, организовали «зеленый» коридор), еще одна колонна людей к красно-зелеными флагами шла по проспекту Независимости.

В Бресте и Гомеле в этот день проходили митинги в поддержку Лукашенко, тоже без задержаний, предупреждений и других неудобств для его участников, не считая небольшого дождя.

Как по закону проводятся митинги и другие массовые мероприятия?

Конституция гласит, что каждому в Беларуси гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение. При этом никто не может быть принужден к выражению своих убеждений или отказу от них.

Еще есть закон «О массовых мероприятиях», в котором говорится, что для проведения массовых мероприятий в Беларуси требуется получить разрешение местных органов власти. К тому же организаторы мероприятий должны оплачивать услуги милиции и коммунальных служб. Организаторами массовых мероприятия могут быть организации, госорганы и граждане.

Для проведения массового мероприятия в специально выделенных для этого постоянных местах не позднее чем за 10 дней до предполагаемой даты его проведения подается письменное уведомление. Как указано в статье 9, местный исполнительный орган обязан рассмотреть заявление и не позднее чем за пять дней до даты проведения массового мероприятия в письменной форме сообщить его организаторам о принятом решении. В проведении мероприятия могут отказать в двух случаях: если в местный исполнительный и распорядительный орган ранее поступило уведомление от другого заявителя о проведении в том же месте и в то же время массового мероприятия или если поданное уведомление не соответствует требованиям закона о проведении массовых мероприятий. В остальных случаях для проведения массового мероприятия предстоит подавать письменное заявление за 15 дней до даты мероприятия и ждать разрешения властей.

Кстати, в Минске есть список постоянных мест для проведения массовых мероприятий, утвержденный главным управлением идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома. Площадки возле Комаровского рынка и универсама «Беларусь» в него не входят. А на площадях Независимости и Победы массовые мероприятия запрещены. Однако в законе говорится, что этот запрет не распространяется на массовые мероприятия, проводимые по решению госорганов.

Митинги по «письменным и устным инициативам граждан»

В Мингорисполкоме поясняют, что разойтись просят только участников несанкционированных мероприятий, у организаторов которых нет разрешений на проведение митинга или шествия в соответствии с законом о массовых мероприятиях.

Городские власти столицы сообщают, что в июле-августе к ним за разрешением на проведение массовых мероприятий обращались государственные органы и различные общественные объединения. Все заявители получили такие разрешения. Например, организатором митинга у Комаровского рынка была администрация Советского района. Мероприятие у универсама «Беларусь» 27 августа проводил «Белорусский союз женщин».

В «Белорусском союзе женщин» TUT.BY также подтвердили, что тот митинг был разрешен городскими властями. Его инициировала Минская городская организация союза, а организационными вопросами занималась Заводская районная организация «Белорусского союза женщин».

Митинг, который прошел 18 августа в Могилеве, тоже был разрешен властями. Заместитель председателя Могилевского горисполкома Алла Галушко рассказывала, что заявку на его проведение подавал областной координационный совет общественных организаций. «Плюс по закону, если мероприятие проводят госорганы или с участием госорганов, а также если мероприятие есть в плане государственных мероприятий, то облисполком просто выпускает решение провести митинг на любой площадке и обеспечить там порядок и врачей», — заявляла чиновница.

Прошедший 21 августа у мемориального комплекса «Брестская крепость — герой» в Бресте митинг был организован, по словам представителя облисполкома, по запросам местных жителей. Как пояснили в управлении идеологической работы Брестского горисполкома, так как в мероприятии принимало участие более 1 тысячи человек, то решение принималось облисполкомом. В Брестском облисполкоме это подтверждают. А основанием для его организации стали «инициативы граждан, которые обращались в устном и письменном виде, включая личные приемы».

Узнать, подавали ли брестчане заявки на проведение в Бресте акций солидарности или каких-то иных митингов, не удалось. В отделе по работе с обращениями граждан и юридических лиц Брестского горисполкома не стали сообщать эту информацию по телефону.

А вот жители Гродно не получили одобрения городских властей провести мероприятие на площади Ленина 20 августа. В письме за подписью заместителя председателя горисполкома отказывалось в праве провести митинг со ссылкой на статью 5 закона «О массовых мероприятиях». В тот же день мэр города Мечислав Гой заявлял, что «участники протестных мероприятий призывают к забастовкам на предприятиях, к оскорблениям, унижениям».

Кстати, 28 августа на встрече с членами инициативной группы Гродненского госуниверситета им. Янки Купалы новый глава Гродненской области Владимир Караник предложил провести общую встречу «под обоими флагами в разрешенных местах — Румлевском и Коложском парках», обозначив, что в таком случае услуги милиции, скорой помощи и ЖКХ покроет бюджет.