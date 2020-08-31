ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В сентябре Беларусь купит нефть в России и Азербайджане

31.08.2020 16:27 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Поставки российской нефти в Беларусь по трубопроводу «Дружба» в сентябре 2020 года запланированы в объеме 1,45 млн тонн. Об этом сообщил официальный представитель российской трубопроводной монополии «Транснефть» Игорь Дёмин.

По его словам, в августе поставки российской нефти в Беларусь трубопроводным транспортом, по предварительным данным, составили 1,06 млн тонн (против 1,72 млн тонн в августе 2019 года). «План на сентябрь — 1,45 млн тонн», — отметил Демин.

Снижение поставок в августе по сравнению с июлем связано с началом ремонтных работ на новополоцком «Нафтане».

Вместе с тем Беларусь продолжает закупки морских партий нефти в рамках объявленной политики диверсификации поставок, «хотя такие партии обходятся белорусским переработчикам заметно дороже, чем российская нефть», отмечают участники рынка.

В августе в Беларусь поступили два танкера нефти из Азербайджана и США.

На минувшей неделе концерн «Белнефтехим» подтвердил покупку очередной партии нефти из Азербайджана. 2−4 сентября танкер объемом 93−94 тыс. тонн нефти должен прибыть в украинский порт Южный, оттуда нефть поступит на Мозырский НПЗ.

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR в этом году уже поставила в Беларусь шесть партий нефти общим объемом около 500 тыс. тонн.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поставки российской нефти в Беларусь по трубопроводу «Дружба» в сентябре 2020 года запланированы в объеме 1,45 млн тонн.
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Не вынуждайте применять силу». Почему на одних митингах людей задерживают, а на других - нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

30.08.2020
Mir24.TV Belarus
31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика