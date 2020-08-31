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В сентябре Беларусь купит нефть в России и Азербайджане
31.08.2020 16:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Поставки российской нефти в Беларусь по трубопроводу «Дружба» в сентябре 2020 года запланированы в объеме 1,45 млн тонн. Об этом
По его словам, в августе поставки российской нефти в Беларусь трубопроводным транспортом, по предварительным данным, составили 1,06 млн тонн (против 1,72 млн тонн в августе 2019 года). «План на сентябрь — 1,45 млн тонн», — отметил Демин.
Снижение поставок в августе по
Вместе с тем Беларусь продолжает закупки морских партий нефти в рамках объявленной политики диверсификации поставок, «хотя такие партии обходятся белорусским переработчикам заметно дороже, чем российская нефть», отмечают участники рынка.
В августе в Беларусь
На минувшей неделе концерн «Белнефтехим» подтвердил покупку очередной партии нефти из Азербайджана. 2−4 сентября танкер объемом 93−94 тыс. тонн нефти должен прибыть в украинский порт Южный, оттуда нефть поступит на Мозырский НПЗ.
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR в этом году уже поставила в Беларусь шесть партий нефти общим объемом около 500 тыс. тонн.
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Поставки российской нефти в Беларусь по трубопроводу «Дружба» в сентябре 2020 года запланированы в объеме 1,45 млн тонн.
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