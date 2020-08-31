В сентябре Беларусь купит нефть в России и Азербайджане

Источник материала: Tut.by

Поставки российской нефти в Беларусь по трубопроводу «Дружба» в сентябре 2020 года запланированы в объеме 1,45 млн тонн. Об этом сообщил официальный представитель российской трубопроводной монополии «Транснефть» Игорь Дёмин.

По его словам, в августе поставки российской нефти в Беларусь трубопроводным транспортом, по предварительным данным, составили 1,06 млн тонн (против 1,72 млн тонн в августе 2019 года). «План на сентябрь — 1,45 млн тонн», — отметил Демин.

Снижение поставок в августе по сравнению с июлем связано с началом ремонтных работ на новополоцком «Нафтане».

Вместе с тем Беларусь продолжает закупки морских партий нефти в рамках объявленной политики диверсификации поставок, «хотя такие партии обходятся белорусским переработчикам заметно дороже, чем российская нефть», отмечают участники рынка.

В августе в Беларусь поступили два танкера нефти из Азербайджана и США.

На минувшей неделе концерн «Белнефтехим» подтвердил покупку очередной партии нефти из Азербайджана. 2−4 сентября танкер объемом 93−94 тыс. тонн нефти должен прибыть в украинский порт Южный, оттуда нефть поступит на Мозырский НПЗ.

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR в этом году уже поставила в Беларусь шесть партий нефти общим объемом около 500 тыс. тонн.