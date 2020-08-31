ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вторая половина 2020 года: объем промышленного производства в Беларуси растет

01.09.2020 09:43 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Объем промышленного производства Беларуси демонстрирует рост. В июне  впервые с начала года показатели превысили цифры 2019. А в июле  промышленное производство по сравнению с предыдущим месяцем  подросло еще на 0,6 %. 

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси: "Уже идет тенденция роста. И мы видим это по увлечению объемов производства, по снижению складских запасов. Мы видим, самое главное, по оживлению рынков. К примеру, БелАЗ подписали большой контракт с индийской компанией одной, а вот буквально в конце этой недели был подписан еще один дополнительный контракт на поставку 90 машин большой грузоподъемности. Соответственно мы видим, что идет оживление рынков".

Надежда Лазаревич, гендиректор ОАО «УКХ "Бобруйскагромаш":  "Предприятие "Бобруйскагромаш" не ощутило паузы. По результатам 2019, так и 2020 года мы идем на прирост в объеме производства в экспорте и соответственно в выплате заработной платы. По первому полугодию 2020 года Бобруйскагромаш отгрузил на экспорт продукции 110 % темпов роста к 120 прошлому году".

По данным Белстата, локомотивами роста белорусской экономики также являются информация и связь, строительство, сельское хозяйство.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Объем промышленного производства Беларуси демонстрирует рост. В июне  впервые с начала года показатели превысили цифры 2019. А в июле  промышленное производство по...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Мировой рынок авиаперевозок будет расти в ближайшие 7 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика