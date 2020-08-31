|
Вторая половина 2020 года: объем промышленного производства в Беларуси растет
01.09.2020 09:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси: "Уже идет тенденция роста. И мы видим это по увлечению объемов производства, по снижению складских запасов. Мы видим, самое главное, по оживлению рынков. К примеру, БелАЗ подписали большой контракт с индийской компанией одной, а вот буквально в конце этой недели был подписан еще один дополнительный контракт на поставку 90 машин большой грузоподъемности. Соответственно мы видим, что идет оживление рынков".
Надежда Лазаревич, гендиректор ОАО «УКХ "Бобруйскагромаш": "Предприятие "Бобруйскагромаш" не ощутило паузы. По результатам 2019, так и 2020 года мы идем на прирост в объеме производства в экспорте и соответственно в выплате заработной платы. По первому полугодию 2020 года Бобруйскагромаш отгрузил на экспорт продукции 110 % темпов роста к 120 прошлому году".
По данным Белстата, локомотивами роста белорусской экономики также являются информация и связь, строительство, сельское хозяйство.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Объем промышленного производства Беларуси демонстрирует рост. В июне впервые с начала года показатели превысили цифры 2019. А в июле промышленное производство по...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)