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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вторая половина 2020 года: объем промышленного производства в Беларуси растет Объем промышленного производства Беларуси демонстрирует рост. В июне впервые с начала года показатели превысили цифры 2019. А в июле промышленное производство по...

. В июне впервые с начала года показатели превысили цифры 2019. А в июле промышленное производство по сравнению с предыдущим месяцем подросло еще на 0,6 %.По данным Белстата, локомотивами роста белорусской экономики также являются информация и связь, строительство, сельское хозяйство.