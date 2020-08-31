От 2,76 за доллар, от 3,25 за евро: какие курсы установили банки в понедельник

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Утром в понедельник доллар в столичных банках можно купить по курсу от 2,76 рубля, евро - от 3,25 рубля, а 100 российских рублей - от 3,65 белорусских рубля, сообщает Sputnik.

Первые торги после выходных только начались на Белорусской валютно-фондовой бирже. На старте белорусский рубль незначительно укрепился по отношению к доллару и евро и немного сдал позиции по отношению к российскому рублю. Сейчас один доллар оценивается в 2,6546 рубля, один евро - в 3,1614 рубля, 100 российских рублей - в 3,5961 белорусского рубля.

Банки традиционно установили курс валют выше, чем предложил в пятницу Нацбанк Беларуси. Так, минимальный курс доллара в Минске сейчас - 2,76 рубля. По такому курсу деньги можно купить в некоторых отделениях "БСБ-Банка" и "Технобанка". По 2,765 рубля продают доллар в обменниках "Банка Решение" и "Паритетбанка". По 2,77 рубля за доллар просят в отделениях "БПС-Сбербанка" и "БТА Банка". В остальных банках курс колеблется от 2,772 до 2,8 рубля. Самый высокий курс в 2,85 рубля за доллар установлен в отделении "Белагропромбанка" в ТРЦ "Арена-Сити".

Самый выгодный курс покупки евро предлагает отделение "БСБ-Банка" в ТЦ "Импульс" - 3,252 рубля. В "Паритетбанке" купить евро можно по 3,275 рубля. "Абсолютбанк" предлагает курс 3,28 рубля за евро. Другие банки установили курс от 3,285 до 3,32 рубля за евро. Выше всех оценили евро в отделении "Белагропромбанка" в ТРЦ "Арена-Сити" - в 3,354 рубля.

Российский рубль выгодно покупать в отделениях "Беларусбанка, "БСБ- Банка" и "Банка БелВЭБ" - по 3,65 белорусских рубля за 100 российских. В обменниках "МТБанка" и "Приорбанка" установлен курс в 3,66 рубля. В "РРБ-Банке", "ТК Банке", "ВТБ-Банке" и "Банке Решение" предлагают купить 100 российских рублей за 3,67 белорусского рубля. В других банках курс варьируется от 3,675 до 3,73 рубля. Самый невыгодный курс покупки российского рубля в "Цептер Банке" - 3,75 белорусских рубля.

Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться. Нацбанк установит официальный курс валют корзины только после окончания торгов.