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Мировой рынок авиаперевозок будет расти в ближайшие 7 лет

01.09.2020 09:43 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Мировой рынок авиаперевозок ждут 7 лет роста. Аналитики предсказывают ежегодный прирост почти в 3 %. В итоге объем глобальных авиаперевозок  к концу 2027 года приблизится к отметке в 92 млрд тонно-километров. При этом, прогнозируют эксперты, одни из самых высоких темпов продемонстрирует Китай. Через 7 лет Поднебесная, вторая по величине экономика мира, по прогнозам аналитиков, достигнет размера рынка в 28 млрд тонно-километров, а это треть мирового показателя. 
 
 
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Мировой рынок авиаперевозок ждут 7 лет роста. Аналитики предсказывают ежегодный прирост почти в 3 %. В итоге объем глобальных авиаперевозок  к концу 2027 года...
 
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