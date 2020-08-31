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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мировой рынок авиаперевозок будет расти в ближайшие 7 лет Мировой рынок авиаперевозок ждут 7 лет роста. Аналитики предсказывают ежегодный прирост почти в 3 %. В итоге объем глобальных авиаперевозок к концу 2027 года...

Мировой рынок авиаперевозок ждут 7 лет роста. Аналитики предсказывают ежегодный прирост почти в 3 %. В итоге объем глобальных авиаперевозок к концу 2027 года приблизится к отметке в 92 млрд тонно-километров. При этом, прогнозируют эксперты, одни из самых высоких темпов продемонстрирует Китай. Через 7 лет Поднебесная, вторая по величине экономика мира, по прогнозам аналитиков, достигнет размера рынка в 28 млрд тонно-километров, а это треть мирового показателя.