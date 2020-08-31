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Мировой рынок смартфонов во 2 квартале рухнул на 20 %

01.09.2020 09:43 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Мировой рынок смартфонов во 2 квартале рухнул на 20 %. Аналитики дают прогноз, он упадет еще на 11 до конца года  из-за последствий пандемии COVID-19. С апреля по июнь включительно в глобальном масштабе было реализовано почти 295 миллионов умных телефонов. В лидерах по-прежнему Samsung с долей почти в 19 %. Незначительно отстает китайская Huawei с результатом в 18,5 %. И замыкает тройку лидеров по продажам смартфонов Apple с 13 % мирового рынка. В сравнении с результатами 2 квартала прошлого года   у всех трех мировых лидеров производителей смартфонов существенно просели продажи.
 
 
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Мировой рынок смартфонов во 2 квартале рухнул на 20 %. Аналитики дают прогноз, он упадет еще на 11 до конца года  из-за последствий пандемии COVID-19. С апреля по июнь...
 
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