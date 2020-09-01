Беларусбанк еще больше ограничил кредитование недвижимости. Какой кредит еще можно взять?

С 4 мая 2020 года ОАО «Беларусбанк» приостановил выдачу кредитов на покупку готового жилья. А с 1 сентября 2020 года этот банк приостановил кредитование недвижимости по следующим программам: «Кредит на строительство (реконструкцию) жилья», «СТРОЙДОМ». Такую информацию подтвердили сотрудники call-центра Беларусбанка.

Сейчас осталось несколько кредитных программ, касающихся приобретения жилья: строительство или приобретение жилья с субсидированием в рамках указа № 240, «Кредит на строительство жилья по системе стройсбережений», «Кредит на приобретение жилья по системе стройсбережений», партнерская программа «Ипотека с нами».

Напомним, не так давно стало известно , что банки Беларуси полностью перестали кредитовать покупку жилья на вторичном рынке. При этом большинство банков закрыли практически все кредитные программы, касающиеся и недвижимости на первичном рынке, оставив лишь строительство жилья с использованием субсидии в рамках Указа № 240.

Сегодня остается актуальным предложение от ОАО «Белинвестбанк». Этот банк готов прокредитоватьстроительство жилья под 13,5% годовых (1,543xставка по кредиту овернайт. При этом размер процентной ставки указывается в кредитном договоре в виде переменной годовой процентной ставки, зависящей от ставки по кредиту овернайт. И процентная ставка не может быть ниже ее абсолютного значения, рассчитанного на дату заключения кредитного договора).