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Беларусбанк еще больше ограничил кредитование недвижимости. Какой кредит еще можно взять?
01.09.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
С 4 мая 2020 года ОАО «Беларусбанк»
Сейчас осталось несколько кредитных программ, касающихся приобретения жилья: строительство или приобретение жилья с субсидированием в рамках указа № 240, «Кредит на строительство жилья по системе стройсбережений», «Кредит на приобретение жилья по системе стройсбережений», партнерская программа «Ипотека с нами».
Напомним, не так давно
Сегодня остается актуальным предложение от ОАО «Белинвестбанк». Этот банк готов прокредитоватьстроительство жилья под 13,5% годовых (1,543xставка по кредиту овернайт. При этом размер процентной ставки указывается в кредитном договоре в виде переменной годовой процентной ставки, зависящей от ставки по кредиту овернайт. И процентная ставка не может быть ниже ее абсолютного значения, рассчитанного на дату заключения кредитного договора).
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