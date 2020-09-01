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Беларусбанк еще больше ограничил кредитование недвижимости. Какой кредит еще можно взять?

01.09.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Купить квартиру становится все труднее. Банки Беларуси еще туже затягивают пояса и один за другим приостанавливают выдачу кредитов физлицам. С сегодняшнего дня Беларусбанк приостановил еще несколько программ кредитования недвижимости. О том, какие кредиты в этом банке еще остались — в статье.

Беларусбанк еще больше ограничил кредитование недвижимости. Какой кредит еще можно взять?
Фото использовано для иллюстрации

С 4 мая 2020 года ОАО «Беларусбанк» приостановил выдачу кредитов на покупку готового жилья. А с 1 сентября 2020 года этот банк приостановил кредитование недвижимости по следующим программам: «Кредит на строительство (реконструкцию) жилья», «СТРОЙДОМ». Такую информацию подтвердили сотрудники call-центра Беларусбанка.

Сейчас осталось несколько кредитных программ, касающихся приобретения жилья: строительство или приобретение жилья с субсидированием в рамках указа № 240, «Кредит на строительство жилья по системе стройсбережений», «Кредит на приобретение жилья по системе стройсбережений», партнерская программа «Ипотека с нами».

Напомним, не так давно стало известно, что банки Беларуси полностью перестали кредитовать покупку жилья на вторичном рынке. При этом большинство банков закрыли практически все кредитные программы, касающиеся и недвижимости на первичном рынке, оставив лишь строительство жилья с использованием субсидии в рамках Указа № 240.

Сегодня остается актуальным предложение от ОАО «Белинвестбанк». Этот банк готов прокредитоватьстроительство жилья под 13,5% годовых (1,543xставка по кредиту овернайт. При этом размер процентной ставки указывается в кредитном договоре в виде переменной годовой процентной ставки, зависящей от ставки по кредиту овернайт. И процентная ставка не может быть ниже ее абсолютного значения, рассчитанного на дату заключения кредитного договора).

Беларусбанк еще больше ограничил кредитование недвижимости. Какой кредит еще можно взять?
Фото использовано для иллюстрации

 
Теги: Минск
 
 
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Купить квартиру становится все труднее. Банки Беларуси еще туже затягивают пояса и один за другим приостанавливают выдачу кредитов физлицам. С сегодняшнего дня...
 
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