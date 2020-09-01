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Продукцию "Красного пищевика" ждут потребители за рубежом

01.09.2020 09:43 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские предприятия работают в штатном режиме. Продукцию ждут зарубежные заказчики, а значит, производство должно быть бесперебойным. Например, велика доля экспорта у "Красного пищевика". Чем сегодня живет известный далеко за пределами Беларуси бренд? 
 
 
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Белорусские предприятия работают в штатном режиме. Продукцию ждут зарубежные заказчики, а значит, производство должно быть бесперебойным. Например, велика доля...
 
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