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Продукцию "Красного пищевика" ждут потребители за рубежом
01.09.2020 09:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБелорусские предприятия работают в штатном режиме. Продукцию ждут зарубежные заказчики, а значит, производство должно быть бесперебойным. Например, велика доля экспорта у "Красного пищевика". Чем сегодня живет известный далеко за пределами Беларуси бренд?
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Белорусские предприятия работают в штатном режиме. Продукцию ждут зарубежные заказчики, а значит, производство должно быть бесперебойным. Например, велика доля...
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