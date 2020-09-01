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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новую серию проекта "На контроле Президента" смотрите завтра вечером на "Беларусь 1" Более 60 процентов продукции двух белорусских НПЗ - это экспорт, который приносит стране валюту и дает возможность активно развиваться нефтеперерабатывающей...

Более 60 процентов продукции двух белорусских НПЗ - это экспорт, который приносит стране валюту и дает возможность активно развиваться нефтеперерабатывающей отрасли. На предприятиях продолжается модернизация - это позволит выйти на новый уровень и достичь глубины переработки в более чем 90 процентов. Что формирует на “Нафтане” кластер современных технологий? И на каком самом крупном инвестпроекте отрасли сконцентрировался мозырский завод? Ответы в. В среду на