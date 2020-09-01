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01.09.2020 09:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБолее 60 процентов продукции двух белорусских НПЗ - это экспорт, который приносит стране валюту и дает возможность активно развиваться нефтеперерабатывающей отрасли. На предприятиях продолжается модернизация - это позволит выйти на новый уровень и достичь глубины переработки в более чем 90 процентов. Что формирует на “Нафтане” кластер современных технологий? И на каком самом крупном инвестпроекте отрасли сконцентрировался мозырский завод? Ответы в
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Более 60 процентов продукции двух белорусских НПЗ - это экспорт, который приносит стране валюту и дает возможность активно развиваться нефтеперерабатывающей...
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