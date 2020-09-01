Нет займов на жилье и потребнужды: Беларусбанк изменил условия кредитования

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Беларусбанк со вторника временно приостанавливает кредитование недвижимости, потребительских нужд на срок до 5 лет и покупки автомобилей Geely по льготной ставке, об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

"Банк сообщает о временном приостановлении с 1 сентября 2020 года приема новых заявок на кредит на финансирование недвижимости на условиях, определенных банком, а также на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора сроком до пяти лет независимо от способа обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, кредитов на приобретение автомобилей Geely со ставкой в течение грейс-периода 3,9 % годовых", - рассказали в финучреждении.

При этом банк продолжит выдавать кредиты на прежних условиях на строительство и приобретение жилья с субсидированием в рамках указа № 240, системы строительных сбережений и партнерской программы "Ипотека с нами".

В то же время Беларусбанк сохранит кредиты на потребительские нужды сроком до 1-3 лет, интернет-кредиты, и займы для отдельных категорий граждан, в том числе в рамках банковских клубов.

"В отделениях банка по-прежнему возможно получить кредиты на оплату обучения, на покупку товаров белорусских производителей "Партнер Оптимальный", а также на приобретение автомобилей Geely со ставкой в течение грейс-периода 7,7% годовых", - отметили в пресс-службе банка.

Клиентам банка также стоит учесть, что поменялись сроки рассмотрения заявок по кредитам для физлиц. решения по ним будут принимать в срок от 5 до 15 дней.

На прошлой неделе стало известно, что некоторые белорусские банки перестали принимать заявки на кредиты от физлиц. Среди них - "Технобанк", "Абсолютбанк", "БНБ-Банк", "Альфа-банк", "БПС-Сбербанк", "БелВЭБ", "БТА-Банке" и "РРБанк". При этом в банках не исключают, что ситуация может измениться в любой день: все будет зависеть от объема депозитов и пересмотра ставок.

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