|
Нет займов на жилье и потребнужды: Беларусбанк изменил условия кредитования
01.09.2020 10:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 сен – Sputnik. Беларусбанк со вторника временно приостанавливает кредитование недвижимости, потребительских нужд на срок до 5 лет и покупки автомобилей Geely по льготной ставке, об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.
"Банк сообщает о временном приостановлении с 1 сентября 2020 года приема новых заявок на кредит на финансирование недвижимости на условиях, определенных банком, а также на потребительские нужды в рамках кредитного конструктора сроком до пяти лет независимо от способа обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, кредитов на приобретение автомобилей Geely со ставкой в течение грейс-периода 3,9 % годовых", - рассказали в финучреждении.
© Sputnik / Иван Руднев
При этом банк продолжит выдавать кредиты на прежних условиях на строительство и приобретение жилья с субсидированием в рамках указа № 240, системы строительных сбережений и партнерской программы "Ипотека с нами".
В то же время Беларусбанк сохранит кредиты на потребительские нужды сроком до 1-3 лет, интернет-кредиты, и займы для отдельных категорий граждан, в том числе в рамках банковских клубов.
"В отделениях банка по-прежнему возможно получить кредиты на оплату обучения, на покупку товаров белорусских производителей "Партнер Оптимальный", а также на приобретение автомобилей Geely со ставкой в течение грейс-периода 7,7% годовых", - отметили в пресс-службе банка.
Клиентам банка также стоит учесть, что поменялись сроки рассмотрения заявок по кредитам для физлиц. решения по ним будут принимать в срок от 5 до 15 дней.
На прошлой неделе стало известно, что некоторые белорусские банки
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме того, с 1 сентября банк временно приостановил кредитование покупки автомобилей Geely с льготной ставкой.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)