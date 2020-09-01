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Страны Балтии не будут торговать электроэнергией с Беларусью после запуска АЭС

01.09.2020 10:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Страны Балтии намерены прекратить торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска Белорусской АЭС в Островце, об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства экономики и коммуникаций Эстонии.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Страны Балтии договорились о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью после запуска Белорусской АЭС. Соответствующее соглашение было достигнуто в понедельник ответственными за энергетику министерствами Эстонии, Латвии и Литвы", - говорится в сообщении.

Для прекращения торговли электроэнергией с Беларусью будет использоваться система сертификатов происхождения электроэнергии. В уменьшенном объеме торговля продолжится на российско-латвийском направлении, для чего будут использоваться остаточные мощности от внутренней торговли между странами Балтии. Между Литвой и Калининградом торговля электроэнергией продолжится в нынешнем объеме.

Также были достигнуты договоренности о сокращении мощностей для торговли с третьими странами и о едином тарифе за использование инфраструктуры. Этот тариф будет внедрен в конце первого квартала 2021 года сразу после принятия необходимых для этого законов в Латвии и Литве. Действующее законодательство Эстонии уже позволяет вводить такой тариф.

В связи с данным соглашением торговля электроэнергией между странами Балтии и третьими странами предположительно сократится наполовину. Соглашение будет действовать до синхронизации энергосистем стран Балтии и центральной Европы, запланированной на конец 2025 года.

Строительство БелАЭС в Островце больше всего беспокоит Литву, поскольку станция находится в 50 километрах от ее столицы - Вильнюса. Литва считает, что станция строится без соблюдения норм безопасности. Минск в свою очередь гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.

Получить первую электроэнергию на БелАЭС планируют этой осенью.

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Теги: Минск
 
 
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Такое соглашение было достигнуто ответственными за энергетику министерствами Эстонии, Латвии и Литвы.
 
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