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Лавров заявил, что предложенная Лукашенко конституционная реформа будет оптимальной платформой для диалога
01.09.2020 11:19 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Необходимость в навязчивых посреднических услугах для урегулирования ситуации в Беларуси сегодня отсутствует. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО, пишет
Как отметил министр, сегодня ряд западных стран, среди которых как соседи Беларуси, так и те, кто находится далеко за океаном, в первую очередь США и Канада, стремятся «навязать некие подходы к преодолению нынешней ситуации в Республике Беларусь». «Мы считаем, что необходимости в каких-либо навязчивых посреднических услугах нет», — подчеркнул Лавров.
Лавров также подчеркнул, что Россия относительно положения дел в Беларуси будет руководствоваться международным правом и существующими между Москвой и Минском обязательствами.
По его словам, сегодня Беларусь проживает сложные времена. «Мы свою позицию очень четко изложили. Мы будем руководствоваться международным правом, теми обязательствами, которые существуют между нами и Республикой Беларусь, — подчеркнул он. — И, конечно, мы хотим, чтобы белорусам самим была предоставлена возможность решить свои проблемы, без какого-либо вмешательства извне».
Россия считает, что предложенная Александром Лукашенко конституционная реформа будет оптимальной платформой для диалога в стране.
«Александр Лукашенко предложил конституционную реформу, — напомнил министр. — По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой можно организовать диалог с гражданским обществом и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан».
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Лавров заявил, что предложенная Лукашенко конституционная реформа будет оптимальной платформой для диалога
Глава МИД РФ также отметил, что Россия в ситуации в Беларуси будет руководствоваться международным правом и существующими между странами обязательствами.
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