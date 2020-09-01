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Лавров заявил, что предложенная Лукашенко конституционная реформа будет оптимальной платформой для диалога

01.09.2020 11:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Необходимость в навязчивых посреднических услугах для урегулирования ситуации в Беларуси сегодня отсутствует. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО, пишет ТАСС.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как отметил министр, сегодня ряд западных стран, среди которых как соседи Беларуси, так и те, кто находится далеко за океаном, в первую очередь США и Канада, стремятся «навязать некие подходы к преодолению нынешней ситуации в Республике Беларусь». «Мы считаем, что необходимости в каких-либо навязчивых посреднических услугах нет», — подчеркнул Лавров.

Лавров также подчеркнул, что Россия относительно положения дел в Беларуси будет руководствоваться международным правом и существующими между Москвой и Минском обязательствами.

По его словам, сегодня Беларусь проживает сложные времена. «Мы свою позицию очень четко изложили. Мы будем руководствоваться международным правом, теми обязательствами, которые существуют между нами и Республикой Беларусь, — подчеркнул он. — И, конечно, мы хотим, чтобы белорусам самим была предоставлена возможность решить свои проблемы, без какого-либо вмешательства извне».

Россия считает, что предложенная Александром Лукашенко конституционная реформа будет оптимальной платформой для диалога в стране.

«Александр Лукашенко предложил конституционную реформу, — напомнил министр. — По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой можно организовать диалог с гражданским обществом и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан».

 
 
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Глава МИД РФ также отметил, что Россия в ситуации в Беларуси будет руководствоваться международным правом и существующими между странами обязательствами.
 
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