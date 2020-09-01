«Для меня это стало новостью». Павел Латушко о создании партии Виктора Бабарико

Источник материала: Tut.by

Мария Колесникова и члены штаба Виктора Бабарико создают политическую партию «Вместе». Экс-министр культуры, политик Павел Латушко прокоментировал эту инициативу для TUT.BY.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам Латушко, на заседаниях президиума Координационного совета (КС) он неоднократно ставил вопрос о том, чтобы КС получил не только общественный, но и правовой статус. То есть стал общественным движением, организацией. Эту идею он предлагал совместно с юристом Лилией Власовой, также членом Президиума КС. Латушко озвучивал эту идею еще и до того, как войти в состава Совета.

— Вчера я публично на пресс-конференции говорил о важности преобразования КС в общественное движение с юридическим статусом. Вчера же поздно вечером после заседания КС со стороны штаба Виктора Бабарико прозвучало своего рода видоизмененная инициатива — создать политическую партию. Ну что же — это политический процесс. Политические партии и политический плюрализм, важны для функционирования политической системы государства. Фактически складывается новая ситуация с учетом новой инициативы части членов президиума КС. В свою очередь я готов продолжить оказывать экспертную поддержку и консультировать КС по всем вопросам в рамках моих компетенций.

— Экспертная поддержка — очень обтекаемый вариант. Вы планируете выход из КС и его президиума?

— Я планирую сохранить членство в КС. Что касается президиума, этот вопрос может рассматривать только Координационный совет с учетом сложившейся ситуации.

— Какое будущее Совета?

— Будущее КС должен решить не президиум, а сам Совет. Знал ли я о подобной инициативе части членов президиума КС? Нет, не знал. Нужен ли Совет для политической жизни, дальнейшего формирования диалога? Цели Совета актуальны, но Решить должен только КС.

Пока у Павла Латушко есть вопросы к инициативе, о которой объявил штаб Виктора Бабарико.

— На сегодняшний день мы не знаем программу создаваемой партии. Озвучен тезис о конституционной реформе, но содержание не озвучено. Кстати, этот тезис об этой же реформе без озвучивания содержания приводится и властями.

— Я исходил из того, что Координационный совет — не штаб, не политическая партия. Цели КС должны максимально объединять общество, — говорит Латушко.

— Идея о создании партии может привести к определенному расколу КС? Вы говорите, что не знали об этой инициативе.

— Для меня это стало новостью. Фактически создается новая политическая ситуация, которая с точки зрения логики имеет право и место быть. Важно, чтобы в обществе появлялись партии, которые ставят цели прихода к власти. Что касается КС, то его цель — обеспечить платформу в государстве, позволяющую нормально функционировать политическим партиям, продвигать свои идеи и предложения, участвовать в демократических выборах и побеждать на них и дальше определять развитие государства, исходя из своих политических программ. КС призван объединить максимально общество в решении главных на сегодня задач.

— Если штаб Бабарико будет предлагать вам участвовать в их партии, какое будет ваше решение?

— Таких планов у меня нет. Часть своего времени в ближайшие дни планирую посвятить организации работы актеров и сотрудников Купаловского театра, которые были уволены за свою гражданскую позицию. В то же время у меня есть планы на будущее, которые на данный момент требуют дополнительной детальной проработки. Их я озвучу позже.