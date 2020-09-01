От 2,68 за доллар, от 3,21 за евро: какие курсы установили банки 1 сентября

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Утром во вторник столичные банки установили курс доллара от 2,68 рубля, курс евро - от 3,21 рубля, 100 российских рублей предлагают покупать от 3,6 рубля, сообщает Sputnik.

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже только открылись. На старте белорусский рубль незначительно укрепился по отношению к доллару и российскому рублю и немного ослаб по отношению к евро. Сейчас один доллар оценивается в 2,6398 рубля, один евро – в 3,1605 рубля, 100 российских рублей – в 3,5874 белорусского рубля.

После начала торгов белорусские банки немного опустили курс валют. Так, выгоднее всего купить доллар по курсу 2,68 рубля можно в некоторых обменниках БСБ-Банка, Технобанка и банка "Решение". Доллар по 2,69 рубля предлагает Франсабанк, по 2,691 рубля - Белинвестбанк. В остальных банках курс колеблется от 2,698 до 2,77 рубля. Самый высокий курс в 2,795 рубля за доллар установлен в отделении Белагропромбанка в ТРЦ "Арена-Сити".

Лучший курс евро предлагают некоторые обменники Технобанка - 3,21 рубля. В БСБ-Банке за один доллар просят 3,215 рубля, в банке "Решение" - 3,22 рубля. Средние курсы других банков держаться в районе 3,225-3,3 рубля. Выше всех оценили евро в отделении Белагропромбанка в ТРЦ "Арена-Сити" – в 3,305 рубля.

Купить 100 российских рублей по лучшему курсу в 3,6 белорусского рубля можно в отделениях БСБ-Банка. Технобанк, МТБанк и Паритетбанк предлагают курс 3,61 рубля. В обменниках Абсолютбанка установлен курс 3,613 рубля. Остальные банки предлагают курсы российского рубля в диапазоне от 3,62 до 3,7 белорусских рубля за 100 российских. Самый невыгодный курс покупки российского рубля в отделении Белагропромбанка в ТРЦ "Арена-Сити" – 3,72 белорусского рубля.

Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться. Нацбанк установит официальный курс валют корзины только после окончания торгов.

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