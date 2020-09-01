Тихановская: Конституционной реформой Лукашенко хочет отсрочить свой уход

Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская заявила, что позитивно смотрит на инициативу Виктора Бабарико создать свою партию. Однако отметила, что не согласна с некоторыми прозвучавшими накануне заявлениями. Обращение экс-кандидата в президенты было опубликовано в телеграм-канале «Пул Первой».



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Тихановская напоминает, что главная цель сегодня — добиться выполнения требований граждан Беларуси и провести новые честные выборы. Именно по этой причине тысячи людей с 9 августа выходят на улицы. Их главные требования — Лукашенко должен уйти со своего поста, политзаключенные должны быть освобождены, а виновные в репрессиях привлечены к ответственности.

— Созданный по моей инициативе Координационный совет призван содействовать мирному транзиту власти и проведению переговоров о выходе из политического кризиса путем проведения новых выборов. В Координационный совет вошли авторитетные люди разных профессий, разных политических взглядов. В нем нет и не должно быть доминирования какой-либо политической партии. Членов Координационного совета объединяет главная цель — необходимость вернуть власть народу, — заявляет Светлана Тихановская.

Она отмечает, что создание новых политических партий — признак стремления к демократии, потому позитивно оценивает инициативу Виктора Бабарико создать свою партию.

— Вместе с тем, я услышала в заявлении штаба Виктора Бабарико два утверждения, с которыми категорически не согласна.

Во-первых, я категорически не согласна с утверждением, что на выборах мы не смогли победить. Все знают, что это не так. Мы победили, но нашу победу пробуют украсть. Именно поэтому люди вышли на массовый протест, именно поэтому начались забастовки, именно поэтому протестует все наше общество — от студентов до пенсионеров, от спортсменов до предпринимателей.

Во-вторых, я не согласна, что первая задача, которая стоит перед нами — это конституционная реформа. Такая постановка цели не отвечает требованиям белорусского народа, и выглядит двусмысленной, так как сегодня Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной Конституционной реформе в неопределенные сроки, — пишет Тихановская.

По мнению экс-кандидата в президенты, «намерение подать в ближайшее время документы на регистрацию партии означает готовность подменить тему смены власти готовностью просить у власти санкции на создание партии».

Она отмечает, что Виктор Бабарико записал свое обращение до ареста, но авторы заявления должны ответственно подходить к принятию политических решений.

— Не надо подменять политическую повестку путем перехода к обсуждению конституционной реформы. Призываю услышать то, что говорит народ. Сначала — требования граждан, потом — реформы, которые возможны только после честных выборов. Думаю, после новых президентских выборов нам стоило бы сохранить единство и создать широкое общественное движение с участием всех заинтересованных партий и граждан. Такое движение помогло бы развитию нашей страны, — заявила Тихановская.

Напомним, накануне стало известно, что Мария Колесникова и члены штаба Виктора Бабарико создают политическую партию «Вместе» .