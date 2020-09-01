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Дефицит республиканского бюджета превысил 1,4 миллиарда рублей

01.09.2020 15:05 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Дефицит республиканского бюджета Беларуси в первом полугодии 2020 года составил 1,42 миллиарда рублей, такую цифру назвали в министерстве финансов.

В январе-июле текущего года в республиканский бюджет пришло 12,84 миллиарда рублей. При этом расходы в течение этого же периода составили 14,26 миллиарда рублей, что превышает 52% от запланированных на текущий год.

© Pixabay
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Доходную часть составили поступления НДС - 7,6 миллиарда рублей, налога на прибыль - 1,5 миллиарда рублей и акцизы в сумме 1,7 миллиарда рублей. Доходы в бюджет от внешнеэкономической деятельности составили около 1,9 миллиарда рублей. Поступления в Фонд социальной защиты населения достигли 10,2 миллиарда рублей.

В части расходов республиканского бюджета - 7,2 миллиарда рублей, направленных на общегосударственную деятельность, 3 миллиарда рублей - на финансирование национальной экономики и 10,2 миллиарда рублей- на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации). Расходы Фонда социальной защиты населения составили 10,1 миллиарда рублей.

"Дефицит бюджета сектора государственного управления за январь-июль 2020 года сложился в сумме 1,3 миллиарда рублей. Доходы составили 29,8 миллиарда рублей, расходы - 31,1 миллиарда рублей", - рассказали в Минфине.

По данным на 1 августа текущего года, задолженность белорусов по налогам и сборам составила 184,2 миллиона рублей.

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Теги: Минск
 
 
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При этом расходы республиканского бюджета в январе-июле составили 14,26 миллиарда рублей, что превышает 52% от запланированных на текущий год.
 
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