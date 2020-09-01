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На торгах 1 сентября рубль окреп к доллару
01.09.2020 14:39 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 1 сентября прошли очередные торги валютами. Доллар, в пятницу обновивший исторический максимум, во вторник подешевел.
Доллар снизился на BYN0,0154 — до 2,6393 рубля.
Евро вырос на BYN0,0009 — до 3,1607 рубля.
Российский рубль снизился на BYN0,0107 — до 3,5862 белорусского рубля за 100 российских рублей.
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На Белорусской валютно-фондовой бирже 1 сентября прошли очередные торги валютами. Доллар, в пятницу обновивший исторический максимум, во вторник подешевел.
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