«Готовая партия стоит до 150 тысяч долларов». Зарегистрируют ли партию Бабарико и стоит ли покупать чужую

Источник материала: Tut.by

Виктор Бабарико и Мария Колесникова заявили о создании политической партии «Вместе». В Координационном совете пояснили, что создание партии не затрагивает работу Координационного Совета и она будет существовать параллельно. При условии, что в Беларуси последний раз политическую партию зарегистрировали 20 лет назад, а остальные, кто подавал заявки, так и остались оргкомитетом по созданию партии, такая инициатива вызывает много вопросов. TUT.BY спросил у экспертов, насколько подходящий момент подобрал штаб Бабарико для своего заявления, зарегистрируют ли партию и сколько готовая партия, которую может купить Бабарико.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На сегодня в Беларуси зарегистрировано 15 политических партий . Последний раз партию регистрировали в 2000 году, ею стала Консервативно-Христианская Партия — БНФ Зенона Позняка.

«Создание партии — ход, с точки зрения политического процесса, очень неоднозначный»

Заявление о создании партии связано с поступившим из СИЗО указанием штабу от Виктора Бабарико, что о нем забывают и надо вновь поднять его политический вес, считает руководитель агентства Digital Finger, политический консультант Александр Колтунов.



Фото: Facebook Александра Колтунова

— Сегодня мы понимаем, что Россия будет главной в разрешении политического кризиса в Беларуси и, соответственно, при переговорах Путина и Лукашенко, возможно, будет обсуждаться фигура Бабарико. Следовательно, подъем его политического статуса может как-то решить его вопрос с СИЗО. В любом случае создание партии — это актуально, общество сейчас разогрето и было очевидно, что после выборов власти придется считаться с его участием в политической жизни страны, — считает Колтунов.

Аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров отмечает, что инициатива создания партии укладывается в логику легалистских действий штаба Виктора Бабарико. Но в сегодняшней ситуации, когда в стране складывается общенациональное движение, выделение партии как отдельного элемента этого движения, особенно, когда это делают те же люди, которые входят в президиум Координационного совета, создает некоторое непонимание ситуации.



Фото: Facebook Андрея Егорова

— Внешний наблюдатель не понимает, это инициатива Координационного совета, который создает партию или это что-то другое, кто-то видит в этом раскол общего движения и критикует инициативу создания партии. Извне поступают вопросы с кем контактировать — с Координационным советом или с партией? Этот ход с точки зрения политического процесса очень неоднозначный. С другой стороны, штаб Бабарико имеет право на свои собственные действия, у них всегда была своя отдельная линия, — говорит Егоров.

К расколу консолидированного сегодня общества или внутри оппозиции заявление части лидеров оппозиции о создании партии не приведет, поскольку сегодня главный лидер протеста — белорусский народ.

— Несмотря на то, что Павел Латушко заявил , что не знал о создании партии, надо понимать, что после выборов три штаба действуют по отдельности. Надо также понимать, что кампанию Тихановской в основном делал штаб Бабарико, поэтому он волен делать, что ему заблагорассудится. Тем более, по закону, чтобы в Беларуси учредить партию, нужно набрать на учредительном съезде 1 тысячу представителей со всех регионов. Как мы понимаем, тысяча человек сейчас набирается легко, а в консолидированном обществе сегодня тысячи и тысячи, поэтому к расколу это никак не приведет, — говорит Колтунов.

Андрей Егоров обращает внимание на саму видеозапись Виктора Бабарико, которая была сделана до того как он был арестован. В ней Бабарико говорит о двух вариантах — будет создано либо общественное объединение либо партия. Но потом в своей части видеозаписи, сделанной сейчас, Мария Колесникова однозначно заявляет о создании партии.

— И вот здесь удивительно, что сейчас штаб не воспользовался возможностью создать общественное движение. Партия — это всегда какая-то часть политического представительства части населения, партия предполагает некую идеологию, платформу, программу. Сейчас в ситуации, когда общество поразительно консолидировано вокруг очень простых требований — освобождения политзаключенных, прекращения насилия, расследования всех случаев насилия, проведение новых выборов — все другие вопросы геополитического толка, экономических реформ начинают играть разъединяющую роль в этом движении. И тут непонятно, понимают ли лидеры Координационного совета и лидеры штаба Бабарико, что в данном случае это создает параллельную повестку. Люди, которые влились в сегодняшнее движение, они очевидно не вольются в партию, более того, путая партию и Координационный совет, могут думать, что программа партии — программа Координационного совета и могут ее не признавать, — говорит Егоров.

Такое, напоминает аналитик, уже случилось с фиктивной программой , которую российские медиа начали раскручивать как программу Координационного совета и обвинять его в массовой приватизации, языковой реформе и так далее.

— И это сразу же вызвало раскол и резкую реакцию. Очевидно, что пропаганда пыталась использовать это для раскола общего движения и общественной консолидации. А теперь получается, что штаб Бабарико своими руками пытается привести к расколу. С их стороны нужна очень ясная декларация относительно того, что Координационный совет и партия — разные вещи, и что оргкомитет по созданию партии всецело поддерживает требования Совета, разделяет резолюцию. То есть они должны, еще не создав партию, чтобы избежать раскола, влить эту партию в общее движение, — считает аналитик.

«Купив чужую партию, можно проиграть в репутации»

Утверждать однозначно, что партию Виктора Бабарико не зарегистрируют, нельзя. По мнению Колтунова, управляемая система гораздо лучше управляющей: сегодня власть не может разгадать все шаги общества, поэтому уже и возник политический кризис. А регистрация партии Бабарико может стать шагом навстречу выходу из кризиса.

Что касается покупки уже готовой партии, Андрей Егоров считает, что для Виктора Бабарико это может быть опасно с точки зрения репутации.

— В последние годы в белорусской политике такое случалось. Говорили, что Александр Козулин купил Белорусскую социал-демократическую партию «Грамада», сейчас Сергей Черечень оплачивал счета партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» и стал ее председателем (Сам Сергей Черечень не раз отрицал , что купил партию у Станислава Шушкевича, — Прим.TUT.BY). Такой ход возможен, но я всегда сомневаюсь в этичности такого поведения. Технически это сделать возможно, но с этической и политической стороны, мне кажется, этот ход достаточно сомнительный, здесь можно проиграть в репутации. Поэтому ход по самостоятельному созданию партии в большей степени поддержит репутационно штаб Бабарико, чем попытка купить уже зарегистрированную партию.

Сколько сегодня стоит партия в Беларуси? Эксперт говорят, что некоторые можно купить за долги по коммуналке и аренде офиса, а некоторые продаются за вполне реальные деньги.

— Думаю, какая-то часть партий в Беларуси сегодня может быть куплена буквально за оплату счетов, офиса и поддержания какой-то оргструктуры активистов, — рассказывает Андрей Егоров.

По информации Александра Колтунова, вопрос покупки партии среди тех, кто имеет отношение к штабу Виктора Бабарико, поднимался. Но, судя по заявлению о создании новой политструктуры, покупать готовую партию штаб так и не решился.

— Если говорить о стоимости партии, то как раз весной я изучал этот вопрос. Могу сказать, что сегодня из 15 зарегистрированных в Беларуси партий купить можно примерно пять, каждая обойдется в пределах 100 тысяч долларов. Плюс, за услуги команде, которая все это «упакует», надо будет заплатить 30−50 тысяч долларов. То есть слабенькая, не совсем живая партия обойдется максимум в 150 тысяч долларов, не такие большие это деньги, как все думают. Сейчас общество настолько разогрето политикой, что запросто можно говорить, что те, у кого партии лежат без пригодности, с удовольствием их продадут, — говорит Колтунов.