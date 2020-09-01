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МИД Литвы ответил на заявление Лукашенко о перенаправлении грузов в РФ

01.09.2020 16:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен ― Sputnik. При пересмотре логистических цепочек белорусская экономика пострадает намного сильнее, чем литовская, такое мнение высказал министр иностранных дел соседнего государства Линас Линкявичус. 

© AFP 2020 / BELTA / NIKOLAY PETROV
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Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ответ на санкции балтийских стран Минск может перенаправить все грузы из литовских портов в российские. Также глава государства высказал мнение, что ведущие страны ЕС воздержались от подобных шагов из-за опасения, что наша страна может закрыть границы под Брестом и Гродно, и, к примеру, немецкие грузы уже не попадут так легко на восток.

Глава МИД Литвы прокомментировал данные высказывания. По его словам, подобные действия Минска больше ударят по Беларуси, чем по Литве.

"Экономика Беларуси сейчас находится на грани полного коллапса. Это на самом деле ситуация значительного кризиса, и все, что они говорят или делают, нужно обдумывать, ведь все обернется бумерангом, в первую очередь, для них самих. Возможно, и другим тоже будет нанесен ущерб, но гораздо более сильный ущерб будет для страны, которая действительно переживает особый кризис. В данном случае не только политический, но и экономический", ― приводит слова министра иностранных дел агентство BNS.

По мнению Линкявичуса, президент Беларуси такими высказываниями пытается внести раскол в единство стран ЕС.

Напомним, что накануне правительства стран Балтии приняли решение запретить въезд в Литву, Латвию и Эстонию 30 гражданам Беларуси, причастным, по мнению Вильнюса, Риги и Таллинна, в фальсификации результатов выборов и насилии по отношению к участникам протестов.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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По мнению Линаса Линкявичуса, если Минск перестанет пользоваться прибалтийскими портами для перевозки грузов, это нанесет сильнейший удар по белорусской...
 
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