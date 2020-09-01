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МИД Литвы ответил на заявление Лукашенко о перенаправлении грузов в РФ
01.09.2020 16:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 сен ― Sputnik. При пересмотре логистических цепочек белорусская экономика пострадает намного сильнее, чем литовская, такое мнение высказал министр иностранных дел соседнего государства Линас Линкявичус.
© AFP 2020 / BELTA / NIKOLAY PETROV
Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в
Глава МИД Литвы прокомментировал данные высказывания. По его словам, подобные действия Минска больше ударят по Беларуси, чем по Литве.
"Экономика Беларуси сейчас находится на грани полного коллапса. Это на самом деле ситуация значительного кризиса, и все, что они говорят или делают, нужно обдумывать, ведь все обернется бумерангом, в первую очередь, для них самих. Возможно, и другим тоже будет нанесен ущерб, но гораздо более сильный ущерб будет для страны, которая действительно переживает особый кризис. В данном случае не только политический, но и экономический", ― приводит слова министра иностранных дел агентство BNS.
По мнению Линкявичуса, президент Беларуси такими высказываниями пытается внести
Напомним, что накануне правительства стран Балтии приняли решение запретить въезд в Литву, Латвию и Эстонию 30 гражданам Беларуси, причастным, по мнению Вильнюса, Риги и Таллинна, в фальсификации результатов выборов и насилии по отношению к участникам протестов.
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По мнению Линаса Линкявичуса, если Минск перестанет пользоваться прибалтийскими портами для перевозки грузов, это нанесет сильнейший удар по белорусской...
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