Инициаторы создания партии «Вместе» рассказали, будут ли участвовать в работе Координационного совета

Источник материала: Tut.by

Решение о создании партии «Вместе» — это инициатива Виктора Бабарико, Марии Колесниковой и штаба Бабарико. Создание партии не затрагивает работу Координационного совета. Так прокомментировали в штабе Виктора Бабарико слова Светланы Тихановской.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Там поясняют, что обращение было записано 14 июня 2020 на случай, если Виктор Бабарико не сможет участвовать в выборах.

— Мы полностью согласны со Светланой Тихановской в том, что Светлана Тихановская набрала большинство голосов и одержала победу на выборах 9 августа 2020 года. Из-за многочисленных нарушений и фальсификаций победа была украдена, и мы видим необходимость в проведении новых, честных выборов, — указывают инициаторы создания партии.

В штабе подчеркивают, что намерены и дальше добиваться всех озвученных ранее требований об отставке Лукашенко, освобождении политзаключенных, привлечении к ответственности всех причастных к пыткам и издевательствам над задержанными и о проведении честных выборов.

— Члены партии «Вместе» будут принимать активное участие в работе Координационного совета и способствовать разрешению внутриполитического кризиса путем диалога.

Изменение конституции было инициировано нами 19 июня путем проведения референдума и является одной из главных долгосрочных политических задач. Без ограничения сроков полномочий президента, без четкого разделения властей, без реальной работы парламента мы не видим возможности сформировать эффективную систему управления государством.

Мы начинаем формирование долгосрочной политической силы, которая будет участвовать во всех процессах строительства новой Беларуси, — пояснили в штабе Бабарико.