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Чем недоволен сербский подрядчик в квартире от А-100? Продолжаем выбирать специалистов для ремонта в проекте Re:МОНТ
02.09.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мы продолжаем поиск подрядчика для «ремонта под ключ» в «нашей квартире» в YouTube-проекте Realt.by- Re:МОНТ. На этот раз у нас в гостях специалист из Сербии Лазарь. Что не понравилось сербскому подрядчику в качестве строительства компании «А-100 Девелопмент» - смотрите в очередной серии проекта Re:МОНТ.
Мы продолжаем выбирать подрядчика, который сделает «ремонт под ключ» в «нашей квартире». В этом выпуске у нас в гостях специалист по электрике, который расскажет все нюансы переноса и прокладки сетей в новостройке. А также сербский подрядчик, который остался очень недовольным качеством квартиры от застройщика «А-100 Девелопмент». Что его так возмутило? Смотрите в очередном выпуске YouTube-проекта Re:МОНТ.
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Для тех, кто не хочет смотреть выпуск полностью:
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Чем недоволен сербский подрядчик в квартире от А-100? Продолжаем выбирать специалистов для ремонта в проекте Re:МОНТ
Мы продолжаем поиск подрядчика для «ремонта под ключ» в «нашей квартире» в YouTube-проекте Realt.by - Re:МОНТ. На этот раз у нас в гостях специалист из Сербии Лазарь. Что не...
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