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Чем недоволен сербский подрядчик в квартире от А-100? Продолжаем выбирать специалистов для ремонта в проекте Re:МОНТ

02.09.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Мы продолжаем поиск подрядчика для «ремонта под ключ» в «нашей квартире» в YouTube-проекте Realt.by- Re:МОНТ. На этот раз у нас в гостях специалист из Сербии Лазарь. Что не понравилось сербскому подрядчику в качестве строительства компании «А-100 Девелопмент» - смотрите в очередной серии проекта Re:МОНТ.

Чем недоволен сербский подрядчик в квартире от А-100? Продолжаем выбирать специалистов для ремонта в проекте Re:МОНТ

Мы продолжаем выбирать подрядчика, который сделает «ремонт под ключ» в «нашей квартире». В этом выпуске у нас в гостях специалист по электрике, который расскажет все нюансы переноса и прокладки сетей в новостройке. А также сербский подрядчик, который остался очень недовольным качеством квартиры от застройщика «А-100 Девелопмент». Что его так возмутило? Смотрите в очередном выпуске YouTube-проекта Re:МОНТ.

Чем недоволен сербский подрядчик в квартире от А-100? Продолжаем выбирать специалистов для ремонта в проекте Re:МОНТ

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Для тех, кто не хочет смотреть выпуск полностью:

0.00 – что было в прошлой серии.

0.57 – выбираем электрика.  

1.42 – зачем переносить щиток в квартиру?

4.25 – как спрятать провода, когда потолок идет «под покраску»?

6.52 – как перенести электрику кухни в другую комнату?

9.34знакомство со вторым подрядчиком.

20.16 – что подрядчик из Сербии думает о качестве строительства «А-100 Девелопмент».

23.00 – на чем экономят в Новой Боровой?

31.33 – что требовать от подрядчика в договоре?

34.58 – что думает подрядчик о хозяевах, сроках и квартире?

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Теги: знакомства
 
 
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Мы продолжаем поиск подрядчика для «ремонта под ключ» в «нашей квартире» в YouTube-проекте Realt.by - Re:МОНТ. На этот раз у нас в гостях специалист из Сербии Лазарь. Что не...
 
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