Макей: Беларусь не позволила странам Запада реализовать сценарий Украины

Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече в широком составе поблагодарил российского коллегу Сергея Лаврова за выдержанную и четкую позицию Москвы по ситуации в стране, пишет ТАСС .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Сегодня нам приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние в первую очередь вызовы. Причем последние в большей степени предопределяют первые. Тем не менее хочу сказать, что мы выдержали первый натиск и не позволили реализовать в Беларуси украинский сценарий, сценарий цветной революции, организованной извне, — сказал он.

Макей отметил, что Беларусь после выборов оказалась в зоне «высокой политической турбулентности».

— Сегодня определенное политическое противостояние [в Беларуси] наблюдается, но его уровень накала уже значительно ниже, — добавил он.

Макей поблагодарил Лаврова за выдержанную и четкую позицию Москвы по ситуации в республике.

— Я бы хотел выразить признательность российской стороне за выдержанную, грамотную и четкую реакцию на события, которые разворачивались и разворачиваются в Беларуси, — сказал он. — Очевидно, что взвешенная и предельно четкая позиция России выступает тем противовесом, который сдерживает внешние силы от неприкрытого вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь.

— Это в свою очередь дает нам возможность перевести ситуацию в более спокойное русло, наладить диалог с обществом и определить пути выхода из сложившейся ситуации, — добавил он.

Макей заявил, что Беларусь заинтересована в обмене мнениями с российской стороной по всем актуальным вопросам.

— Нацелены на открытый диалог, заинтересованы в обмене мнениями по всем актуальным вопросам двусторонней и многосторонней повестки дня, — сказал он.

По его словам, Москва и Минск не остановили свое взаимодействие, несмотря на ряд неблагоприятных факторов.

— С начала года в формате видеоконференций мы провели ряд важных мероприятий, которые способствовали поддержанию достигнутого уровня региональной безопасности, углублению взаимодействия в сфере соблюдения прав человека и в консульской сфере, — указал Макей. — Сейчас ведется планомерная работа по реализации тех договоренностей, которых мы с вами достигли в ходе вашего рабочего визита Минск в июне этого года. Ведем активную подготовку к совместному заседанию коллегий МИД Беларуси и России, которое пройдет в Минске осенью этого года.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Беларусь является союзником России.

Он также сообщил, что премьер-министр России Михаил Мишустин совершит 3 сентября визит в Минск.