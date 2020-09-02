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Макей: Беларусь не позволила странам Запада реализовать сценарий Украины
02.09.2020 12:59 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече в широком составе поблагодарил российского коллегу Сергея Лаврова за выдержанную и четкую позицию Москвы по ситуации в стране, пишет
— Сегодня нам приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние в первую очередь вызовы. Причем последние в большей степени предопределяют первые. Тем не менее хочу сказать, что мы выдержали первый натиск и не позволили реализовать в Беларуси украинский сценарий, сценарий цветной революции, организованной извне, — сказал он.
Макей отметил, что Беларусь после выборов оказалась в зоне «высокой политической турбулентности».
— Сегодня определенное политическое противостояние [в Беларуси] наблюдается, но его уровень накала уже значительно ниже, — добавил он.
Макей поблагодарил Лаврова за выдержанную и четкую позицию Москвы по ситуации в республике.
— Я бы хотел выразить признательность российской стороне за выдержанную, грамотную и четкую реакцию на события, которые разворачивались и разворачиваются в Беларуси, — сказал он. — Очевидно, что взвешенная и предельно четкая позиция России выступает тем противовесом, который сдерживает внешние силы от неприкрытого вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь.
— Это в свою очередь дает нам возможность перевести ситуацию в более спокойное русло, наладить диалог с обществом и определить пути выхода из сложившейся ситуации, — добавил он.
Макей заявил, что Беларусь заинтересована в обмене мнениями с российской стороной по всем актуальным вопросам.
— Нацелены на открытый диалог, заинтересованы в обмене мнениями по всем актуальным вопросам двусторонней и многосторонней повестки дня, — сказал он.
По его словам, Москва и Минск не остановили свое взаимодействие, несмотря на ряд неблагоприятных факторов.
— С начала года в формате видеоконференций мы провели ряд важных мероприятий, которые способствовали поддержанию достигнутого уровня региональной безопасности, углублению взаимодействия в сфере соблюдения прав человека и в консульской сфере, — указал Макей. — Сейчас ведется планомерная работа по реализации тех договоренностей, которых мы с вами достигли в ходе вашего рабочего визита Минск в июне этого года. Ведем активную подготовку к совместному заседанию коллегий МИД Беларуси и России, которое пройдет в Минске осенью этого года.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Беларусь является союзником России.
Он также сообщил, что премьер-министр России Михаил Мишустин совершит 3 сентября визит в Минск.
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Уровень накала политического противостояния в Беларуси стал значительно ниже, считает он.
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