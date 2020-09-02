На допросе в СК Губаревич подал заявление о возбуждении уголовного дела против Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Представитель Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса, председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич передал в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела в отношении «гражданина Александра Лукашенко». Об этом сам политик рассказал БелаПАН.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Юрия Губаревича сегодня вызвали на допрос в Следственный комитет как свидетеля по уголовному делу о создании и деятельности совета. Продолжался допрос около двух часов.

— Было около двух десятков вопросов по теме функционирования Координационного совета, — сообщил политик БелаПАН. — Фактически на все из них я отказался отвечать, сославшись на то, что ответы могут быть использованы против меня.

Губаревич отказался давать подписку о неразглашении.

— Во время допроса я высказался о том, что генпрокурору необходимо пройти переаттестацию на предмет служебного соответствия, — сказал член КС. По его словам, это связано с тем, что генпрокурор «видит состав преступления в работе Координационного совета, но не замечает преступлений, совершенных силовым аппаратом в отношении мирных демонстрантов».

Политик сообщил, что передал в Следственный комитет заявление о возбуждении дела по ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса (Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти, повлекшие гибель людей либо сопряженные с убийством) в отношении «гражданина Александра Лукашенко, который до 9 августа занимал должность президента Республики Беларусь». Как отмечается в заявлении, этот гражданин «мог иметь непосредственное отношение к заказу и организации масштабных фальсификаций результатов голосования на выборах президента, которые проявились в подделках протоколов, недопуске наблюдателей и других фактах фальсификаций избирательного процесса».

Кроме того, отмечает Губаревич, этот гражданин «с помощью использования подчиненных ему служебных лиц мог иметь непосредственное отношение к фактам немотивированного и чрезмерного применения силы к мирным демонстрантам, задержания, избиения и пыток в местах нахождения задержанных, а также шести подтвержденных случаев насильственной смерти участников мирных акций».

Координационный совет по урегулированию политического кризиса в стране создан по инициативе находящейся в Литве Светланы Тихановской. Первое его заседание прошло 19 августа, а на следующий день Генпрокуратура сообщила, что по факту создания и деятельности КС возбуждено дело по ст. 361 УК (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).

На допросы по данному делу вызывались и другие члены президиума КС, а также основного состава совета.

Согласно резолюции КС, он ставит своей целью не изменение конституционного строя, а выход из политического кризиса, сложившегося в Беларуси после президентских выборов, и обеспечение согласия в обществе на основе Конституции.