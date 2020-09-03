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Госдеп: США обсуждают с ЕС возможные адресные санкции против Беларуси. Но посол США все же приедет

03.09.2020 07:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вашингтон обсуждает со своими партнерами в Европе возможное введение адресных санкций против Беларуси. Об этом сообщил в среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, выступая на видеоконференции, организованной Германским фондом Маршалла в Вашингтоне, пишет ТАСС.


Джордж Кент. Фото: Reuters

«Что касается потенциальных санкций, США продолжат переговоры с нашими союзниками и партнерами в Европе, чтобы согласовать, вероятно, адресные санкции против тех, кто был причастен как к жестокости и насилию против мирных граждан и протестующих, так и к явной фальсификации в день выборов. В то же время я думаю, что очень важно понимать, что уважение суверенитета Беларуси останется в основе того, что мы стремимся делать», — сказал дипломат.

По его словам, ситуация в стране не должна рассматриваться как «геополитическая конкуренция между Востоком и Западом или США и Россией». «Это было одним из посланий заместителя госсекретаря США [Стивена] Бигэна, когда он встречался с [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым и другими российскими должностными лицами на прошлой неделе в Москве. Ситуация в Беларуси — это вопрос Беларуси и про белорусский народ», — считает Кент.

По его словам, «из социологических опросов совершенно ясно, что подавляющее большинство граждан Беларуси хотят иметь очень близкие и позитивные отношения с Россией». США, полагает дипломат, «не навязывают какое-либо решение или путь» белорусскому народу.

В Госдепе надеются, что посол США в Минске приступит к своим обязанностям как можно скорее

Кандидат на должность американского посла в Минске Джули Фишер после возможного одобрения Сенатом Конгресса США приступит к своим обязанностям в кратчайшие сроки, надеется Джордж Кент.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Фишер, и теперь «все в руках Сената», который должен дать свое одобрение. К настоящему моменту прошли слушания в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященные рассмотрению ее кандидатуры. Этот профильный комитет должен провести голосование, после которого верхняя палата законодательного органа уже в полном составе должна дать свое одобрение. В прошлом месяце законодательный орган ушел на традиционные каникулы и приступит к работе только на следующей неделе.

«Мы с нетерпением ждем голосования по утверждению кандидатуры моей коллеги Джули Фишер, а в случае одобрения — ее скорейшей поездки в Минск для выполнения обязанностей [посла США]», — сказал Кент.

Его попросили прокомментировать критику со стороны сенаторов, которые считают, что в данный момент нельзя отправлять посла в Минск. «Мы определенно видим необходимость в наличии сейчас посла [США в Минске]. <…> События последнего месяца подчеркивают, что нам важно иметь голос и работать с этой страной», — считает дипломат. Он добавил, что Госдеп продолжает вести контакты с белорусскими коллегами. Как подчеркнул Кент, вашингтонская администрация «намерена снять опасения» сенаторов в связи с отправкой посла в Беларусь.

Отношения Беларуси и США

Напомним, в Беларуси и США с 2008 года нет послов. Их места занимают временные поверенные.

После введения США санкций в отношении концерна «Белнефтехим» посол Беларуси Михаил Хвостов был отозван из Вашингтона для консультаций, а Минск по настоянию белорусской стороны покинула посол Карен Стюарт. Количество американских дипломатов в республике по настоянию белорусской стороны было сокращено с 35 до пяти. Постепенно штат американских дипломатов был расширен до 10 человек.

В марте 2019 года глава МИД Беларуси Владимир Макей уведомил американскую сторону о снятии ограничений на число американских дипломатов.

Госсекретарь США Майкл Помпео во время своего визита в Минск 1 февраля 2020 года заявил, что в ближайшее время США назначат посла в Беларусь. 3 февраля американские СМИ назвали имя дипломата, который может возглавить посольство США в Беларуси после 12-летнего перерыва — Джули Фишер, которая сейчас занимает пост заместителя помощника госсекретаря США по Западной Европе и ЕС.

4 февраля глава МИД Владимир Макей заявил, что Беларусь готова в ближайшее время — в течение нескольких месяцев — направить своего посла в США.

18 июля временная поверенная в делах США Дженнифер Мур завершила свою двухлетнюю миссию в Минске, новый заместитель руководителя миссии Джеф Джук взял на себя роль временного поверенного до приезда посла.

20 июля Александр Лукашенко назначил послом Беларуси в США заместителя министра иностранных дел Олега Кравченко.

 
Теги: Минск
 
 
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