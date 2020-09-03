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Помпео потребовал от властей Беларуси освободить задержанного политтехнолога Шклярова

03.09.2020 08:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Госсекретарь США Майкл Помпео потребовал немедленно прекратить насилие в отношении протестующих и освободить всех задержанных, включая гражданина Соединенных Штатов Америки Виталия Шклярова. Об этом говорится на сайте Госдепа.


Виталий Шкляров. Фото: day.gudkov.ru

Помпео заявил, что США внимательно следят за ситуацией в Беларуси.

— Белорусы заслуживают право выбирать своих лидеров путем действительно свободных и справедливых выборов, — отметил госсекретарь США.

Он также потребовал немедленного прекращения насилия в отношении них и освобождения всех несправедливо задержанных, в том числе гражданина США Виталия Шклярова.

Госсекретарь также рассказал, что США тесно координируют свои действия с европейскими партнерами и вместе рассматривают серьезные адресные санкции в отношении всех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Беларуси.

Виталия Шклярова, напомним, задержали 29 июля в Гомеле. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 — в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них.

ГосСМИ вечером 29 июля показали «расследование» о том, что Шкляров был консультантом проекта Тихановского «Страна для жизни» и фактически мобилизовал протестный электорат вокруг блогера. Сам Шкляров неоднократно заявлял, что не имеет никакого отношения к штабу Тихановской и не знаком с Сергеем Тихановским.

Супруга Шклярова — гражданка США, она работает в посольстве в Киеве. У Шклярова в связи с этим есть американский диппаспорт.

Европейская федерация журналистов призвала власти Беларуси освободить Виталия Шклярова, который был также известным политическим комментатором и колумнистом «Новой газеты», и прекратить преследование журналистов за выполнение ими своих профессиональных обязанностей. Депутаты бундестага обратились с открытым письмом на имя Александра Лукашенко с тем же призывом.

Белорусские правозащитники признали Виталия Шклярова политзаключенным.

 
Теги: Гомель
 
 
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