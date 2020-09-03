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Почем валюта? Какие курсы доллара и евро в обменниках Минска 3 сентября

03.09.2020 10:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Столичные обменники утром в четверг продают доллар по курсу от 2,67 рубля, евро - от 3,157 рубля, 100 российских рублей - от 3,54 рубля, сообщает Sputnik.

В начале недели белорусский рубль начал понемногу укрепляться по отношению к валютам корзины. По итогам торгов в среду, белорусский рубль усилил свои позиции к евро и российскому рублю и немного ослаб к доллару. После открытия торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг сохраняется такая же тенденция.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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С момента открытия торгов банки начали корректировать свои курсы валют. Так, доллар по лучшему курсу в 2,67 рубля предлагают обменники БСБ-Банка. В банке "Решение" купить доллар можно по 2,675 рубля, в ТК Банке и банке "Дабрабыт" - по 2,68 рубля. В остальных обменниках доллар торгуется в диапазоне от 2,681 до 2,718 рубля.

Евро можно купить по 3,157 рубля в некоторых отделениях БСБ-Банка. Технобанк продает евро по 3,16 рубля, банк "Дабрабыт" и банк "Решение" - по 3,165 рубля. В обменниках Беларусбанка и МТБанка курс установлен на уровне 3,17 рубля. Другие банки предлагают курсы от 3,173 до 3,2 рубля.

Российский рубль по 3,54 белорусского рубля за сотню можно купить в обменниках БСБ-Банка и Технобанка. В банке "Дабрабыт" предлагают курс 3,55 рубля, в Альфа-Банке и Франсабанке - 3,56 рубля. В отделениях остальных банков курс российского рубля выше: он варьируется от 3,568 до 3,64 белорусского рубля за сотню.

Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться. Нацбанк установит официальный курс валют корзины только после окончания торгов.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг начались с незначительного укрепления белорусского рубля к евро и российскому рублю и ослабления к доллару.
 
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