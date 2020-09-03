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Ковалькову и Дылевского привезли из Жодино на Окрестина и снова будут судить

03.09.2020 11:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и члена президиума Координационного совета Ольгу Ковалькову и представителя стачкома МТЗ и члена президиума Координационного совета Сергея, которых сегодня должны были отпустить после 10-суточного ареста, снова будут судить.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Ковалькову и Дылевского, которые отбывали 10 суток ареста в тюрьме в Жодино, в четверг привезли в ЦИП на Окрестина в Минске, рассказал TUT.BY пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков. Сегодня, 3 сентября, около 11 часов у них заканчивается срок ареста и их должны были отпустить. Но адвокаты узнали, что членов Координационного совета снова будут судить.

— Время заседания неизвестно, судить будут в суде Центрального района по административной статье, какой — неизвестно, — рассказал Родненков.

Как стало известно из расписания заседаний суда, Сергея Дылевского будут судить по ч.1 ст. 23.34 («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий»), за что грозит штраф в размере до 30 базовых величин, или административный арест, Ольгу Ковалькову — по ч.3 ст. 23.34, за что грозит - влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин или административный арест.

Напомним, членов Координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского задержали 24 августа у проходной МТЗ. Суд дал им по 10 суток за организацию несанкционированного мероприятия.

 
Теги: Минск
 
 
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Членов Координационного совета Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского задержали 24 августа у проходной МТЗ. Суд дал им по 10 суток за организацию...
 
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