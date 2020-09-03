Лукашенко сменил госсекретаря Совбеза и председателя КГБ

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 3 сентября принял кадровые решения. Уже известно, что сменил госсекретаря Совбеза Беларуси и председателя КГБ, сообщает телеграм-канал «Пул первого».

Напомним, госсекретарем Совбеза Беларуси был Андрей Равков. Главой КГБ — Валерий Вакульчик.

Андрей Равков стал государственным секретарем Совета безопасности Беларуси 20 января этого года. До этого он пять лет был министром обороны Беларуси.

Валерий Вакульчик восемь лет возглавлял Комитет государственной безопасности Беларуси. До этого он полтора года был председателям Следственного комитета.

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