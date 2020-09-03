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Лукашенко сменил госсекретаря Совбеза и председателя КГБ

03.09.2020 11:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 3 сентября принял кадровые решения. Уже известно, что сменил госсекретаря Совбеза Беларуси и председателя КГБ, сообщает телеграм-канал «Пул первого».

Напомним, госсекретарем Совбеза Беларуси был Андрей Равков. Главой КГБ — Валерий Вакульчик.

Андрей Равков стал государственным секретарем Совета безопасности Беларуси 20 января этого года. До этого он пять лет был министром обороны Беларуси.

Валерий Вакульчик восемь лет возглавлял Комитет государственной безопасности Беларуси. До этого он полтора года был председателям Следственного комитета.

(будет дополнено)

 
 
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Александр Лукашенко 3 сентября принял кадровые решения. Уже известно, что сменил главу Совбеза Беларуси и председателя КГБ.
 
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