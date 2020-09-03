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Форум регионов Беларуси и России пройдет 28-29 сентября в Минске

03.09.2020 10:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Традиционный Форум регионов Беларуси и России пройдет 28-29 сентября в Минске и Минской области, говорится в сообщении пресс-службы МИД Беларуси по итогам переговоров в Москве главы белорусского внешнеполитического ведомства Владимира Макея с российским коллегой Сергеем Лавровым. 

Посол России: в форуме регионов ожидаем участие президентов Беларуси и РФ

"В контексте проведения VII Форума регионов Беларуси и России, запланированного на 28-29 сентября 2020 года  в Минске и Минской области, подробно остановились на межрегиональных связях, которые являются значимой составляющей российско-белорусских отношений и способствуют раскрытию потенциала торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества двух стран", - говорится в сообщении.

В конце августа госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на фоне поствыборных событий в Беларуси сообщил, что подготовка к запланированному на конец сентября Форуму регионов продолжается. Он также отметил, что Союзное государство России и Беларуси работает в обычном режиме: взаимодействие производственников, ученых, военных, дипломатов идет штатно.

Шестой Форум регионов Беларуси и России проходил летом прошлого года в Санкт-Петербурге. Мероприятие посетили и президенты двух стран – Александр Лукашенко и Владимир Путин. В ходе форума было подписано более 60 контрактов на сумму в 500 миллионов долларов.

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Теги: Минск
 
 
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Вопросы межрегиональных связей, которым посвящены традиционные Форумы регионов, обсуждались в ходе переговоров глав МИД Беларуси и России в Москве.
 
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