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Форум регионов Беларуси и России пройдет 28-29 сентября в Минске
03.09.2020 10:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 сен – Sputnik. Традиционный Форум регионов Беларуси и России пройдет 28-29 сентября в Минске и Минской области, говорится в сообщении пресс-службы МИД Беларуси по итогам
"В контексте проведения VII Форума регионов Беларуси и России, запланированного на 28-29 сентября 2020 года в Минске и Минской области, подробно остановились на межрегиональных связях, которые являются значимой составляющей российско-белорусских отношений и способствуют раскрытию потенциала торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества двух стран", - говорится в сообщении.
В конце августа госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на фоне
Шестой Форум регионов Беларуси и России проходил летом прошлого года в Санкт-Петербурге. Мероприятие
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Вопросы межрегиональных связей, которым посвящены традиционные Форумы регионов, обсуждались в ходе переговоров глав МИД Беларуси и России в Москве.
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