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"Белнефтехим" планирует продать Украине 3,2 миллиона тонн нефтепродуктов

03.09.2020 11:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. "Белнефтехим" планирует продать более трех миллионов тонн нефтепродуктов в Украину в текущем году, об этом сообщил зампредседателя концерна Владимир Сизов.

© Sputnik / Егор Еремов
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"Уверенно чувствуем себя в Украине, будем прилагать все усилия для того, чтобы наращивать здесь свою долю. В 2020-м планируем поставить 3,2 миллиона тонн нефтепродуктов. То качество и те условия работы с белорусскими нефтеперерабатывающими заводами, которые сейчас практикуются, позволяют нам уверенно смотреть в будущее на этом рынке", - цитирует его "Вестник Белнефтехима".

Кроме того, Сизов рассказал, что в этом году концерн собирается поставить 230 тысяч тонн дизтоплива на рынок Польши и 150 тысяч тонн - в страны Балтии.

"Перспективным видится и рынок России, но здесь необходимо решить вопросы уравнивания условий хозяйствования белорусских и российских НПЗ в существующих интеграционных объединениях", - отметил представитель "Белнефтехима".

В том, насколько будет выполнен план концерна  по экспорту нефтепродуктов, многое зависит от внешних факторов.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Обвал нефтяных цен до уровня 20 долларов за баррель не мог не сказаться на выполнении этого показателя. В некоторой степени мы оптимизировали объемы переработанной нефти на заводах, но делали это исходя из главной задачи - повышения экономической эффективности работы белорусских НПЗ. Потому что четко понимаем: от прибыли, которую они заработают, зависит как завершение этапа модернизации, на котором мы сейчас находимся, так и возможность реализации перспективных проектов", - пояснил Сизов.

По его словам, несмотря на трудности, которые наблюдались в первом полугодии, рынок понемногу восстанавливается.

"Надеемся, что объем продажи нефтепродуктов по результатам 2020-го будет на уровне 100% к предыдущему году", - заключил Владимир Сизов.

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Теги: Минск
 
 
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Кроме того, до конца текущего года планируется поставить 230 тысяч тонн дизтоплива на рынок Польши и 150 тысяч тонн - в страны Балтии.
 
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