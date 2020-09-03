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В Минске - новый мэр. Прежний пошел на повышение

03.09.2020 13:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 3 сентября принял кадровые решения. Анатолий Сивак уходит с поста мэра Минска на повышение. Его место займет уже бывший вице-премьер, сообщает телеграм-канал «Пул первого».


Коллаж: TUT.BY

Анатолий Сивак, раньше занимавший пост мэра Минска, стал вице-премьером. Его место займет Владимир Кухарев, который до этого работал в должности заместителя премьер-министра.

Анатолий Сивак был председателем Минского горисполкома чуть менее двух лет. До этого он возглавлял Министерство транспорта и коммуникаций.

Владимир Кухарев стал вице-премьером чуть более двух лет назад. В правительстве он курировал вопросы ЖКХ, транспорта и строительства.

(Будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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Анатолий Сивак уходит с поста мэра Минска на повышение. Его место займет уже бывший вице-премьер Владимир Кухарев.
 
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