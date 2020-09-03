﻿ Уголовные дела все-таки надо возбуждать. Депутат Гайдукевич прокомментировал выборы и протесты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уголовные дела все-таки надо возбуждать. Депутат Гайдукевич прокомментировал выборы и протесты

03.09.2020 12:47 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусы по всей стране инициировали процесс встреч с депутатами с перспективой инициирования их отзыва. 2 сентября такая встреча прошла с лидером партии ЛДП, депутатом Калиновского округа № 108 Минска Олегом Гайдукевичем (запись есть в распоряжении редакции). Депутат заявил, что не оставил без рассмотрения ни одно обращения граждан по фактам насилия в отношении протестующих и обратился с соответствующими запросами в правоохранительные органы.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Я ни одно заявление не оставлю без рассмотрения в рамках своих депутатских полномочий, и все направлю туда, куда следует направить, — заверил он.

Гайдукевич отметил, что он — депутат всех, не только тех, кто за него голосовал.

— Я не боюсь новых выборов в парламент, я на них пойду. Отзывов тоже не боюсь. Я не чиновник. Я не из исполкома сюда пришел. Я — лидер партии и политик со своей программой, кому-то она нравится, кому-то — нет, но я гораздо самостоятельнее в своих решениях, — заявил он.

Депутат подчеркнул, что направил в МВД и Следственный комитет запросы по всем фактам обращения к нему избирателей, «чтобы они немедленно приняли решение и разобрались».

Гайдукевич уверен, что сейчас надо делать больше.

— Мы должны создать комиссию в парламенте и разбираться в этом вопросе с участием заинтересованных лиц.

Депутат также прокомментировал вызывающий недоумение у многих факт отсутствия уголовных дел по факту причинения тяжких телесных повреждений участникам акций протеста, в том числе — повлекших смерть.

— Считаю, что сейчас мы должны дождаться результатов проверки, которую ведет межведомственная комиссия, — отметил Гайдукевич, согласившись, что по факту повреждений дело все-таки надо возбуждать, и в его рамках разбираться.

Он также прокомментировал информацию про многочисленные фальсификации на прошедших президентских выборах.

— Я как партия 10 лет говорю, что надо менять избирательное законодательство и выборы должны идти по партийным спискам.

Гайдукевич добавил, что полученные им сообщения о нарушениях на выборах отправил, как и положено, в ЦИК. При этом депутат убежден, что Светлана Тихановская выборы не выиграла.

— Но сейчас вопрос — что дальше. Люди злые, они недовольны, многие хотят изменений. У меня есть рецепт. Вот говорят об изменениях в Конституцию. Но мне не надо бутафорские изменения, чтобы просто поговорить. Для меня ключевой вопрос — изменение избирательной системы. Я предлагаю сразу в Конституции прописать пропорционально-мажоритарную систему и объявить единый день голосования — день, когда избирают местные, областные и районные, советы и парламент. На следующий день мы просыпаемся в абсолютно новой политической реальности. На всех уровнях в стране появится альтернативное мнение. А люди должны видеть, что их голос может быть услышан.

Он признал, что его жена, преподаватель йоги, проплакала три дня после того, как увидела, что творилось в стране после 9 августа, а некоторые друзья вышли на первый воскресный марш протеста: не за оппозицию, а против насилия.

— И что, это все враги? Но я против того, чтобы судьба страны решалась на улице, — подчеркнул Гайдукевич.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутат заявил, что не оставил без рассмотрения ни одно обращения граждан по фактам насилия в отношении протестующих и обратился с соответствующими запросами в...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Уклонение от уплаты налогов. На члена президиума Координационного совета Лилию Власову завели уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

02.09.2020
Mir24.TV Belarus
03.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика