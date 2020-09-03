Уголовные дела все-таки надо возбуждать. Депутат Гайдукевич прокомментировал выборы и протесты

Источник материала: Tut.by

Белорусы по всей стране инициировали процесс встреч с депутатами с перспективой инициирования их отзыва . 2 сентября такая встреча прошла с лидером партии ЛДП, депутатом Калиновского округа № 108 Минска Олегом Гайдукевичем (запись есть в распоряжении редакции). Депутат заявил, что не оставил без рассмотрения ни одно обращения граждан по фактам насилия в отношении протестующих и обратился с соответствующими запросами в правоохранительные органы.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Я ни одно заявление не оставлю без рассмотрения в рамках своих депутатских полномочий, и все направлю туда, куда следует направить, — заверил он.

Гайдукевич отметил, что он — депутат всех, не только тех, кто за него голосовал.

— Я не боюсь новых выборов в парламент, я на них пойду. Отзывов тоже не боюсь. Я не чиновник. Я не из исполкома сюда пришел. Я — лидер партии и политик со своей программой, кому-то она нравится, кому-то — нет, но я гораздо самостоятельнее в своих решениях, — заявил он.

Депутат подчеркнул, что направил в МВД и Следственный комитет запросы по всем фактам обращения к нему избирателей, «чтобы они немедленно приняли решение и разобрались».

Гайдукевич уверен, что сейчас надо делать больше.

— Мы должны создать комиссию в парламенте и разбираться в этом вопросе с участием заинтересованных лиц.

Депутат также прокомментировал вызывающий недоумение у многих факт отсутствия уголовных дел по факту причинения тяжких телесных повреждений участникам акций протеста, в том числе — повлекших смерть.

— Считаю, что сейчас мы должны дождаться результатов проверки, которую ведет межведомственная комиссия, — отметил Гайдукевич, согласившись, что по факту повреждений дело все-таки надо возбуждать, и в его рамках разбираться.

Он также прокомментировал информацию про многочисленные фальсификации на прошедших президентских выборах.

— Я как партия 10 лет говорю, что надо менять избирательное законодательство и выборы должны идти по партийным спискам.

Гайдукевич добавил, что полученные им сообщения о нарушениях на выборах отправил, как и положено, в ЦИК. При этом депутат убежден, что Светлана Тихановская выборы не выиграла.

— Но сейчас вопрос — что дальше. Люди злые, они недовольны, многие хотят изменений. У меня есть рецепт. Вот говорят об изменениях в Конституцию. Но мне не надо бутафорские изменения, чтобы просто поговорить. Для меня ключевой вопрос — изменение избирательной системы. Я предлагаю сразу в Конституции прописать пропорционально-мажоритарную систему и объявить единый день голосования — день, когда избирают местные, областные и районные, советы и парламент. На следующий день мы просыпаемся в абсолютно новой политической реальности. На всех уровнях в стране появится альтернативное мнение. А люди должны видеть, что их голос может быть услышан.

Он признал, что его жена, преподаватель йоги, проплакала три дня после того, как увидела, что творилось в стране после 9 августа, а некоторые друзья вышли на первый воскресный марш протеста: не за оппозицию, а против насилия.

— И что, это все враги? Но я против того, чтобы судьба страны решалась на улице, — подчеркнул Гайдукевич.