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Отставка спустя семь месяцев. Чем Равков запомнился на посту госсекретаря Совбеза
03.09.2020 13:05 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 3 сентября, Александр Лукашенко освободил от должности госсекретаря Совета безопасности Беларуси Андрея Равкова, пробывшего на этой должности немногим более семи не самых спокойных месяцев. Вспоминаем, чем он запомнился на этом посту.
До назначения в Совет безопасности, которое, несомненно, было повышением и случилось 20 января этого года, Андрей Равков более пяти лет
В апреле Равков был назначен еще и уполномоченным представителем президента по Брестской области, что расширило его обязанности до анализа общественно-политической и социально-экономической ситуации в регионе, прогнозирования ее развития, а также выработки предложений по развитию области и решению ее проблем. Напомним, протесты против строительства аккумуляторного завода в Бресте длились к тому моменту уже два года.
Армия в подавлении беспорядков — в теории
Однако на своей новой должности госсекретарь Совбеза был не слишком заметен до июля, пока не начал высказываться о текущей ситуации в стране, которая к тому моменту все больше обострялась. Когда в середине июля Александр Лукашенко посещал 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, Равков
— Не надо распускать сопли и думать о том, что кто-то сказал, что армия будет против народа, армия будет стрелять против народа (я уж, товарищ президент, от души скажу). Но вы должны четко понимать: мы — силовой инструмент. Не только вооруженные силы, но и милиция, и ОМОН, и органы внутренних дел, и внутренние войска, и пограничники, и другие силовые структуры. И наша задача — не допустить гибели государства. Не допустить кровопролития в народе. Не допустить. Если мы это допустим, значит, мы проиграли бой. А все это начнется (если вдруг начнется), это будет тайно, тихо, организация массовых беспорядков, что вы сейчас, я уверен, видите, наблюдаете. А конфликт затем может перерасти во что угодно. Тем более что в этом завязаны внешние силы — это ни для кого не секрет, это видно невооруженным глазом.
Похожие мобилизующие тезисы он позже
— Мы на сегодня говорим с полной ответственностью, что просто так война не начнется. Она начинается заблаговременно. В первую очередь с внутренних вооруженных конфликтов, цветных революций, может быть, инспирированных извне, как это было в тех конфликтах, которые мы изучали. Поэтому мы должны к этому быть постоянно готовы.
«ЧВК Вагнера»
В конце июля неожиданной стала новость о поимке в Беларуси людей, которых власти называли бойцами «ЧВК Вагнера», прибывшими в нашу страну с неясными, но явно недружелюбными целями.
Тогда Андрей Равков
Равков
Вскоре после президентских выборов все задержанные «боевики из ЧВК Вагнера»
После выборов
В конце августа, когда по всей в стране проходили массовые акции с участием сотен тысяч человек, Равков
— Вы почему там не живете, освободив здесь каждый свое рабочее место, места ваших детей в садике, уменьшив нагрузку на учителей в школе, конкурс в вуз и очередь к врачу? Сейчас на меня закричат: «Это наша земля, родная и неповторимая, мы никуда не должны ехать!» — и это правильно, наша. Тогда и опирайтесь на нее, а не на импортные эмоции.
Чем в дальнейшем займется Андрей Равков — пока неизвестно. Его пост
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Сегодня, 3 сентября, Александр Лукашенко освободил от должности госсекретаря Совета безопасности Беларуси Андрея Равкова, пробывшего на этой должности немногим...
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