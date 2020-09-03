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Уклонение от уплаты налогов. На члена президиума Координационного совета Лилию Власову завели уголовное дело
03.09.2020 12:47 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Правоохранительные органы Беларуси возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении члена президиума Координационного совета Лилии Власовой. Об этом TUT.BY сообщили в пресс-службе Координационного совета.
Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Лилию Власову
Позже появилась информация, что в отношении Лилии Власовой возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК РБ (Уклонение от уплаты налогов). Санкции подразумевают до 7 лет лишения свободы.
Вместе с ней по делу проходит ее сын Борис (учредитель туристической компании «Мерлинтур»). Сумма ущерба составляет около 615 тысяч белорусских рублей.
«Мы подтверждаем данную информацию», — отметили в пресс-службе, комментируя данные о возбуждении уголовного дела в отношении Лилии Власовой.
Лилия Власова — известный в стране юрист и медиатор, директор юридической компании «Власова, Михель и партнеры». Ей 67 лет.
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Уклонение от уплаты налогов. На члена президиума Координационного совета Лилию Власову завели уголовное дело
Вместе с ней по делу проходит ее сын Борис (учредитель туристической компании «Мерлинтур»). Сумма ущерба составляет около 615 тысяч белорусских рублей.
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