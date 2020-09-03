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Уклонение от уплаты налогов. На члена президиума Координационного совета Лилию Власову завели уголовное дело

03.09.2020 12:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Правоохранительные органы Беларуси возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении члена президиума Координационного совета Лилии Власовой. Об этом TUT.BY сообщили в пресс-службе Координационного совета.


Фото из личного архива Лилии Власовой

Члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Лилию Власову задержали сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля 31 августа. В этот день она была вызвана в Центральное РУВД Минска по факту участия в несанкционированном митинге. В доме Власовой в этот же день был проведен обыск.

Позже появилась информация, что в отношении Лилии Власовой возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК РБ (Уклонение от уплаты налогов). Санкции подразумевают до 7 лет лишения свободы.

Вместе с ней по делу проходит ее сын Борис (учредитель туристической компании «Мерлинтур»). Сумма ущерба составляет около 615 тысяч белорусских рублей.

«Мы подтверждаем данную информацию», — отметили в пресс-службе, комментируя данные о возбуждении уголовного дела в отношении Лилии Власовой.
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Лилия Власова — известный в стране юрист и медиатор, директор юридической компании «Власова, Михель и партнеры». Ей 67 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Вместе с ней по делу проходит ее сын Борис (учредитель туристической компании «Мерлинтур»). Сумма ущерба составляет около 615 тысяч белорусских рублей.
 
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