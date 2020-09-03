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Актуальные курсы валют: доллар и евро подешевели в четверг
03.09.2020 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 сен ― Sputnik. Доллар, евро и российский рубль подешевели по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг, сообщает Sputnik.
Напомним, с начала недели белорусский рубль понемногу начал укрепляться после затяжного падения. В четверг торги начались с усиления позиций национальной валюты к евро и российскому рублю и небольшого
По результатам торгов Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют:
1 доллар ― 2,6451 рубля,
1 евро ― 3,1256 рубля,
100 российских рублей ― 3,5087 белорусского рубля.
Соответственно, со вчерашнего дня доллар подешевел на 0,03% или 0,0008 рубля, евро просел более существенно ― на 0,45% или 0,0141 рубля. Российский рубль потерял 1,88% своей стоимости или 0,0671 рубля.
Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже после окончания торгов и установления официального курса Нацбанком.
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По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, белорусский рубль укрепился ко всем валютам корзины.
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