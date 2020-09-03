Актуальные курсы валют: доллар и евро подешевели в четверг

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен ― Sputnik. Доллар, евро и российский рубль подешевели по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг, сообщает Sputnik.

Напомним, с начала недели белорусский рубль понемногу начал укрепляться после затяжного падения. В четверг торги начались с усиления позиций национальной валюты к евро и российскому рублю и небольшого ослабления к доллару. К концу торгов рубль взял верх над валютами корзины.

По результатам торгов Нацбанк Беларуси установил следующие курсы валют:

1 доллар ― 2,6451 рубля,

1 евро ― 3,1256 рубля,

100 российских рублей ― 3,5087 белорусского рубля.

Соответственно, со вчерашнего дня доллар подешевел на 0,03% или 0,0008 рубля, евро просел более существенно ― на 0,45% или 0,0141 рубля. Российский рубль потерял 1,88% своей стоимости или 0,0671 рубля.

Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже после окончания торгов и установления официального курса Нацбанком.