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На торгах 3 сентября белорусский рубль резко окреп к российскому

03.09.2020 14:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 3 сентября прошли очередные торги валютами.

Доллар снизился на BYN0,0008 — до 2,6451 рубля.

Евро подешевел на BYN0,0141 — до 3,1256 рубля.

Российский рубль упал сразу на BYN0,0671 — до 3,5087 белорусского рубля за 100 российских рублей.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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Теги: Курсы валют
 
 
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