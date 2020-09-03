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На торгах 3 сентября белорусский рубль резко окреп к российскому
03.09.2020 14:09 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 3 сентября прошли очередные торги валютами.
Доллар снизился на BYN0,0008 — до 2,6451 рубля.
Евро подешевел на BYN0,0141 — до 3,1256 рубля.
Российский рубль упал сразу на BYN0,0671 — до 3,5087 белорусского рубля за 100 российских рублей.
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Российский рубль упал сразу на BYN0,0671.
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