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«Застой в столице прекратится». Что известно о новом главе Минска и что о нем говорят коллеги

03.09.2020 13:51 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня Александр Лукашенко назначил председателем Мингорисполкома вице-премьера Владимира Кухарева. Рассказываем, что о нем известно и как его характеризуют коллеги.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Где учился и где работал?

Владимир Кухарев родился в деревне Тимоново Климовичского района Могилевской области. В 1993 году окончил Могилевский университет имени Кулешова, в 1999 году — БИП, в 2012 году — Академию управления.

С 1993 по 1999 годы — директор Борисовичской неполной средней школы Климовичского района, потом средней школы № 3 Климовичей. С 1999 по 2009-й занимал разные должности в структурах Комитета госконтроля. С 2009 по 2012-й — глава администрации Центрального района Минска. С 2012 по 2016-й — первый заместитель председателя Минского горисполкома. С 2016 — 2018-й — заместитель председателя Комитета государственного контроля. С 2018 по сегодняшний день — вице-премьер (ЖКХ, строительство).

А что говорят коллеги?

В Мингорисполкоме нынешнее возвращение Кухаерва восприняли положительно.

— Хороший будет председатель. Застой в городе прекратится. Он и практик, и порядочный в отношении людей, — говорит знакомый по работе с новым главой Минска человек.

Еще один работавший с Кухаревым в горисполкоме чиновник говорит, что новый глава столицы «слышит людей».

— А еще он показал себя как человек, который может самостоятельно принимать решения, а не бегать по каждой мелочи за согласованием «наверх», — добавляет он.

Другой действующий чиновник подытоживает, что «все отлично характеризуют Кухарева. Отзывы о нем только положительные».

Правда, как публичный человек и оратор Владимир Кухарев проявил себя слабо. Это отмечали коллеги еще в бытность его первым зампредом Мингорисполкома.

 
Теги: Минск
 
 
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