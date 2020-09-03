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От $ 750 за «квадрат». На аукцион выставили оставшиеся квартиры в новостройке на улице Серова. Из-за падения курса рубля, они подешевели примерно на $ 5 тыс.

03.09.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

16 сентября 2020 года состоится повторный аукцион по продаже квартир в готовой новостройке на улице Серова. В продаже осталось только 11 квартир, а квадратный метр в готовом жилье уже стартует от $ 750. Извещение о проведении торгов опубликовано в свежем номере газеты “Звязда”.

От $ 750 за «квадрат». На аукцион выставили оставшиеся квартиры в новостройке на улице Серова. Из-за падения курса рубля, они подешевели примерно на $ 5 тыс.

Все лето мы наблюдали за продажами квартир в новостройке на улице Серова, где за три месяца стартовые цены лотов сильно скорректировали в сторону понижения. К примеру, в июне двухкомнатная квартира № 4, площадью 65,3 кв.м по СНБ, продавались за $ 74 200, сегодня – уже за $ 54 726. Трехкомнатная квартира №5 на втором этаже новостройки в начале лета выставлялась за $ 80 764, сентябрьские торги за нее же начнутся с $ 59 563. Так, практически все лоты с начала лета подешевели на $ 20 тыс.

И, если раньше застройщик сам снижал начальные цены, чтобы активизировать спрос, то сейчас на ценах отразилось падение курса рубля. Рублевые цены с предыдущего аукциона не изменились, но в долларовом эквиваленте квартиры подешевели в среднем на $ 5 тыс. Так, купить квартиру в готовой новостройке на улице Серова уже можно от $ 750 за квадратный метр жилья по СНБ.

В нашей таблице отражены актуальные стартовые цены лотов, а также цены, по которым квартиры выставлялись на торги в июне, июле и августе 2020 года.

Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)

Старые цены

№ предмета торгов

Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества

Начальная цена, руб.

Начальная цена, $

За сколько выставлялся лот в июне ($)

За сколько выставлялся лот в июле ($)

За сколько выставлялся лот в августе ($)

1

«квартира 4» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−4 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 62,9 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 726)

144 800

54 726

74 200

63 312

59 402

2

«квартира 8» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−8 (2-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 730)

157 600

59 563

80 764

68 909

64 653

3

«квартира 12» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−12 (3-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 734)

156 800

59 261

80 350

68 559

64 325

4

«квартира 13» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−13 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,5 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 735)

135 200

51 097

69 285

59 115

55 464

5

«квартира 17» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−17 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,5 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 739)

132 000

49 888

67 645

57 716

54 151

6

«квартира 20» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−20 (5-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 742)

153 600

58 052

78 715

67 160

63 012

7

«квартира 26» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−26 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 748)

140 000

52 912

71 745

61 213

57 433

8

«квартира 33» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−33 (4-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 755)

149 600

56 540

76 665

65 411

61 371

9

«квартира 34» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−34 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 756)

139 200

52 609

71 335

60 864

57 105

10

«квартира 37» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−37 (5-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 759)

146 400

55 330

75 025

64 012

60 059

11

«квартира 38» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−38 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 760)

136 000

51 400

69 695

59 465

55 792

Напомним, что 5-этажную новостройку на улице Серова возвели на месте старой двухэтажки. Всего в доме 40 квартир. Рядом с новостройкой запроектированы две плоскостные парковки на 32 машиноместа. Застройщик — ОАО «Минский домостроительный комбинат».

 
Теги: Минск
 
 
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16 сентября 2020 года состоится повторный аукцион по продаже квартир в готовой новостройке на улице Серова. В продаже осталось только 11 квартир, а квадратный метр в...
 
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