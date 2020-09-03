От $ 750 за «квадрат». На аукцион выставили оставшиеся квартиры в новостройке на улице Серова. Из-за падения курса рубля, они подешевели примерно на $ 5 тыс.

Источник материала: realt.by

16 сентября 2020 года состоится повторный аукцион по продаже квартир в готовой новостройке на улице Серова. В продаже осталось только 11 квартир, а квадратный метр в готовом жилье уже стартует от $ 750. Извещение о проведении торгов опубликовано в свежем номере газеты “Звязда”.

Все лето мы наблюдали за продажами квартир в новостройке на улице Серова, где за три месяца стартовые цены лотов сильно скорректировали в сторону понижения. К примеру, в июне двухкомнатная квартира № 4, площадью 65,3 кв.м по СНБ, продавались за $ 74 200, сегодня – уже за $ 54 726. Трехкомнатная квартира №5 на втором этаже новостройки в начале лета выставлялась за $ 80 764, сентябрьские торги за нее же начнутся с $ 59 563. Так, практически все лоты с начала лета подешевели на $ 20 тыс.

И, если раньше застройщик сам снижал начальные цены, чтобы активизировать спрос, то сейчас на ценах отразилось падение курса рубля. Рублевые цены с предыдущего аукциона не изменились, но в долларовом эквиваленте квартиры подешевели в среднем на $ 5 тыс. Так, купить квартиру в готовой новостройке на улице Серова уже можно от $ 750 за квадратный метр жилья по СНБ.

В нашей таблице отражены актуальные стартовые цены лотов, а также цены, по которым квартиры выставлялись на торги в июне, июле и августе 2020 года.