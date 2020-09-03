От $ 750 за «квадрат». На аукцион выставили оставшиеся квартиры в новостройке на улице Серова. Из-за падения курса рубля, они подешевели примерно на $ 5 тыс.

16 сентября 2020 года состоится повторный аукцион по продаже квартир в готовой новостройке на улице Серова. В продаже осталось только 11 квартир, а квадратный метр в готовом жилье уже стартует от $ 750. Извещение о проведении торгов опубликовано в свежем номере газеты “Звязда”.
Все лето мы наблюдали за продажами квартир в новостройке на улице Серова, где за три месяца стартовые цены лотов сильно скорректировали в сторону понижения. К примеру, в июне двухкомнатная квартира № 4, площадью 65,3 кв.м по СНБ, продавались за $ 74 200, сегодня – уже за $ 54 726. Трехкомнатная квартира №5 на втором этаже новостройки в начале лета выставлялась за $ 80 764, сентябрьские торги за нее же начнутся с $ 59 563. Так, практически все лоты с начала лета подешевели на $ 20 тыс.
И, если раньше застройщик сам снижал начальные цены, чтобы активизировать спрос, то сейчас на ценах отразилось падение курса рубля. Рублевые цены с предыдущего аукциона не изменились, но в долларовом эквиваленте квартиры подешевели в среднем на $ 5 тыс. Так, купить квартиру в готовой новостройке на улице Серова уже можно от $ 750 за квадратный метр жилья по СНБ.
В нашей таблице отражены актуальные стартовые цены лотов, а также цены, по которым квартиры выставлялись на торги в июне, июле и августе 2020 года.
Сведения о предмете торгов (продаваемом имуществе)
Старые цены
№ предмета торгов
Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества
«квартира 4» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−4 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 62,9 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 726)
144 800
54 726
74 200
63 312
59 402
2
«квартира 8» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−8 (2-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 730)
157 600
59 563
80 764
68 909
64 653
3
«квартира 12» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−12 (3-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 734)
156 800
59 261
80 350
68 559
64 325
4
«квартира 13» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−13 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,5 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 735)
135 200
51 097
69 285
59 115
55 464
5
«квартира 17» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−17 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,5 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 739)
132 000
49 888
67 645
57 716
54 151
6
«квартира 20» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−20 (5-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 742)
153 600
58 052
78 715
67 160
63 012
7
«квартира 26» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−26 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 748)
140 000
52 912
71 745
61 213
57 433
8
«квартира 33» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−33 (4-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 755)
149 600
56 540
76 665
65 411
61 371
9
«квартира 34» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−34 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 756)
139 200
52 609
71 335
60 864
57 105
10
«квартира 37» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−37 (5-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 759)
146 400
55 330
75 025
64 012
60 059
11
«квартира 38» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−38 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 760)
136 000
51 400
69 695
59 465
55 792
Напомним, что 5-этажную новостройку на улице Серова возвели на месте старой двухэтажки. Всего в доме 40 квартир. Рядом с новостройкой запроектированы две плоскостные парковки на 32 машиноместа. Застройщик — ОАО «Минский домостроительный комбинат».