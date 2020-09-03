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Мишустин: Москва и Минск договорились по вопросам оплаты энергоносителей
03.09.2020 15:25 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 сен – Sputnik. Российская и белорусская стороны достигли договоренностей по взаимным вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям, сообщил в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
© Sputnik / Виктор Толочко
Российский премьер прибыл в Минск в четверг, провел встречу с белорусским президентом Александром Лукашенко, после чего началась встреча премьеров в расширенном формате.
"Хотел бы, уважаемый Роман Александрович (Головченко – Sputnik), поприветствовать все решения, которые сегодня мы уже обсудили, и которые были приняты, по взаимным нашим вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям. Мы достигли с вами всех договоренностей. Я надеюсь, что мы сегодня проведем плодотворные переговоры", ― заявил Мишустин в ходе переговоров с белорусским коллегой.
Последует
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Премьер-министр России высказал надежду на то, что проходящие в четверг в Минске переговоры окажутся плодотворными.
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