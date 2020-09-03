Не оправдали доверия: Назаренко рассказал о главной проблеме импорта в ЕАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Существующий механизм контроля за безопасностью товаров слабо защищает потребителей от некачественной продукции, полагает член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Назаренко.

Виной тому – недобросовестное отношение ряда уполномоченных организаций и попытка части импортеров фактически обойти закон.

"Желание свести к минимуму контроль над производством – это удар по нашей промышленности. Ведь для производителей третьих стран легче выйти на рынок, если эффективность нашего надзора невысокая. Ведь в каждой стране найдется часть бизнеса, которая не захочет исполнять постановления надзорных органов. И их нужно поставить на место", - подчеркнул Назаренко в рамках онлайн-встречи в пресс-центре Sputnik Беларусь.

По его словам, отдельные уполномоченные органы и целый ряд структур в сфере сертификации "не оправдали доверия", раздавая направо и налево документы соответствия качеству. Речь идет о работе порядка 300 иностранных компаний, которые пользуются льготными условиями для импортеров и вместо тщательной процедуры сертификации, просто продают разрешительные документы.

Как следствие – евразийский рынок наводнили множество недобросовестных поставщиков, с которыми очень тяжело конкурировать национальным поставщикам.

К примеру, во время пандемии, когда страны практически прекратили сообщение, фирмы-посредники в одной из стран массово выдавали разрешительные документы. Всего 3000 сертификатов в период с 15 марта по 15 апреля, что сопоставимо с общим количеством сертификатов, выдаваемых в небольшой республике за целый год.

Особое возмущение Виктора Назаренко вызвала деятельность таможенных брокеров, почему-то взявших на себя функции контроля товаров.

"Это что за новый вид бизнеса? Это что за история, что процедура подтверждения качества может проводится таможенными брокерами? О какой защите рынка мы можем говорить в этом случае", - недоумевает министр ЕЭК.

Как вариант решения проблемы экономическая комиссия предлагает ужесточить процедуру контроля над товаропотоком, при этом, не усложняя процедуру сертификации непосредственно для производителя.

Речь идет о прямой ответственности уполномоченных организаций за качество товара. По словам, Назаренко, у каждого импортера на территории ЕАЭС должен быть субъект, отвечающий за безопасность продукции конкретной компании и обеспечивающий реализацию всех претензий по качеству. Информацию о субъекте предлагается делать максимально доступной, размещая ее на маркировке товара.

В ближайшие месяцы ЕЭК планирует обсудить эту инициативу с представителями бизнеса и вынести ее на обсуждение профильных ведомств стран-членов ЕАЭС.

"Мы должны быть открыты и для производителей и для потребителей. Поэтому мы очень осторожно обсуждаем данную тему и считаем, что процедура соответствия качеству должна быть в меру жесткой и не перегружать бизнес. Однако все поставщики должны знать – в ЕАЭС действует очень эффективная система надзора", - подчеркнул Назаренко.

При этом он отметил, что до некоторых ведомств бывает проще достучаться через СМИ, в частности – Sputnik, чем через официальные обращения.

Своими приоритетными задачами ЕЭК называет создание прозрачной системы ввоза импорта в ЕАЭС, подготовка правовой базы для пресечения деятельности недобросовестных организаций, а также для предотвращения необоснованной выдачи документов органами по оценке соответствия.

В последние месяцы Беларусь заметно наращивает товарооборот в рамках ЕАЭС. Так, объем торговли между Казахстаном и Беларусью даже на фоне пандемии приближается к отметке в один миллиард долларов. Кроме этого, отмечается рост товарооборота с Кыргызстаном в последние полгода.