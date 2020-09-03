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Руководство аккумуляторного завода под Брестом попросило отменить решение о приостановке строительства
03.09.2020 15:41 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Аккумуляторный Альянс» обратился к председателю Брестского облисполкома Анатолию Лису с просьбой отменить решение о приостановке строительства аккумуляторного завода. Информацию TUT.BY подтвердили в пресс-службе предприятия.
На днях в Сети появилась копия обращения в Брестский облисполком, подписанная директором ООО «Аккумуляторный Альянс» Дмитрием Бутовым. В письме от 25 августа руководитель предприятия просит отменить решение главы областной вертикали о приостановке строительства аккумуляторного завода.
Дмитрий Бутов аргументирует это тем, что аккумуляторный завод получил все необходимые разрешения: положительные заключения государственной экологической и строительной экспертиз, а также разрешение на выбросы.
«После отмены указанного распоряжения предприятие сможет приступить к строительно-монтажным и пусконаладочным работам с последующим вводом в эксплуатацию. Дополнительно сообщаем, что в процессе выполнения пусконаладочных работ, а также после ввода объекта в эксплуатацию в рамках экологического мониторинга на предприятие будут приглашаться независимые эксперты с целью подтверждения экологической безопасности завода АКБ», — сообщается в письме.
В пресс-службе ООО «Аккумуляторный Альянс» TUT.BY подтвердили подлинность обращения.
В Сети также появилось похожее по тексту обращение в Администрацию президента с просьбой отменить решение председателя облисполкома. Письмо вызвало сомнения в подлинности. В документе не стояли подписи, отсутствовали штампы. В пресс-службе ООО «Аккумуляторный Альянс» на вопрос о подлинности документа TUT.BY ответили, что подобного обращения в Администрацию президента они не составляли и не отправляли.
Что вообще происходит?
Напомним, строительство аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» вызвало волну недовольства у жителей Бреста и нескольких деревень Брестского района. Они считают, что предприятие угрожает их здоровью.
14 июня 2019 года Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Анатолия Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений».
22 мая аккумуляторный завод под Брестом ООО «АйПауэр»
22 июня президент Беларуси Александр Лукашенко
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Руководство аккумуляторного завода под Брестом попросило отменить решение о приостановке строительства
Если решение отменят, предприятие сможет приступить к строительно-монтажным и пусконаладочным работам.
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