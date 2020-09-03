Бывший силовик, директор предприятия и аграрии. На Гомельщине - новые главы районов

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 3 сентября принял кадровые решения. Теперь на Гомельщине — новые председатели некоторых райисполкомов, сообщает сайт президента Беларуси.

Так, Гомельский районом будет руководить Сергей Ермолицкий, который еще недавно возглавлял управление Департамента исполнения наказаний МВД по Гомельской области.

Председателем Октябрьского райисполкома назначен Сергей Довгалев, ранее занимавший должность первого заместителя председателя, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Лоевского райисполкома. Его же предшественник Андрей Барановский ушел на повышение — и займет место зампредседателя Гомельского облисполкома.

У Добрушского района, который более двух десятков лет возглавляла Ольга Мохорева, теперь тоже новый руководитель — Дмитрий Козел, ранее он занимал должность первого зампредседателя Светлогорского райисполкома.

На должность председателя Жлобинского райисполкома согласован директор предприятия «Амкодор-Гомель» Александр Григоренко.