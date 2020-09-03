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AliExpress проанализировал образ белорусского школьника
03.09.2020 15:51 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Аналитики AliExpress составили портрет белорусского школьника, изучив заказы, сделанные в преддверии 1 сентября, — за июль-август 2020 года. Как оказалось, типичный белорусский учащийся носит лаконичную, но функциональную одежду и пользуется техникой от бренда Xiaomi.
В список популярных в Беларуси товаров для школы попали электроника, канцелярия, одежда и обувь. При этом белорусские школьники и их родители явно делают свой выбор не по названию того или иного бренда, а по функциональности и соотношению «цена-качество». Так, в категории «Компьютерная техника и электроника» бестселлерами стали ноутбуки китайских брендов BSLAY и CHUWI.
Причем белорусы выбирают как удобные модели для повседневных задач, так и более мощные варианты, которые могут помочь не только в учебе, но и в развлечениях: таков, например, ноутбук Hasee G8-CU7NK с актуальным шестиядерным процессором Intel Core i7-9750H — одним из топовых представителей линейки Coffee Lake b видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060. Стоимость устройств, которые попали в топ-5 белорусского рейтинга от AliExpress, колеблется от 790 до 3250 рублей.
Лидеры продаж в категории «Ноутбуки»
Что касается еще одной популярной категории — планшетов, — то здесь лидерство остается за устройствами Xiaomi: две версии модели этого суперпопулярного бренда — Mi Pad 4 Plus и Mi Pad 4 — занимают две верхние строчки рейтинга. Зато три остальные позиции в топ-5 принадлежат не столь известному производителю — Teclast. Средняя стоимость популярных моделей составляет от 340 до 1320 рублей.
Лидеры продаж в категории «Планшеты»
Из канцтоваров белорусы чаще всего покупали принадлежности для письма и рисования: такие, как наборы маркеров от 24 до 168 цветов (в зависимости от количества цветов стоимость набора составила от 29 до 178 рублей), наборы стираемых стержней для гелевых ручек (50 шт. плюс две ручки в подарок — за 10 рублей), различные трафареты, электроточилки для карандашей и прочие полезные мелочи.
В категории «Рюкзаки» абсолютным лидером продаж оказался многофункциональный рюкзак для ноутбуков до 15,6 дюйма с системой «антивор» Tigernu Splashproof, стоимость которого в зависимости от расцветки составила от 79 до 120 рублей. Популярностью пользовалась и еще одна очень похожая модель от того же бренда — Tigernu Anti Theft Nylon 27L, — доступная в исполнении из кожи либо текстиля стоимостью от 85 до 105 рублей. Приглянулась пользователям AliExpress из Беларуси также молодежная женская модель рюкзака из кожи за 46 рублей, а для школьниц помладше — яркий текстильный рюкзачок с множеством функциональных отделений за 42 рубля, представленный в нескольких ярких расцветках.
Активно покупали белорусы на AliExpress не только товары для школы, но и одежду для детей. Причем особенной популярностью пользовались теплые вещи: зимние куртки унисекс для детей от 1 до 7 лет за 35 рублей, практичные плюшевые леггинсы за 10-15 рублей, стильные яркие свитеры на плюшевой подкладке стоимостью от 24 до 32 рублей, штаны и жилетки на синтепоне для комфортных прогулок в холодную погоду.
Предусмотрительные белорусы позаботились даже о предстоящих праздниках. Школьные утренники и семейные новогодние торжества маленькие принцессы готовы встретить в очаровательных платьях на любой вкус — с кружевной отделкой, пышными тюлевыми юбками, милыми рождественскими рисунками — стоимостью от 9 до 30 рублей. Особой любовью маленьких модниц пользуются радужные единороги и пони — судя по тому, как активно заказывают для них соответствующие наряды. Комплект из пышного платья со шлейфом, крылышек, изящного рога на обруче и волшебной палочки на AliExpress стоит в среднем 65 рублей.
Наиболее активно к школьному сезону на AliExpress готовились жители областных городов Беларуси. В топ-5 вошли Минск, Гомель, Брест, Гродно и Могилев.
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Аналитики AliExpress составили портрет белорусского школьника, изучив заказы, сделанные в преддверии 1 сентября, — за июль-август 2020 года.
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