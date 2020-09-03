AliExpress проанализировал образ белорусского школьника

Аналитики AliExpress составили портрет белорусского школьника, изучив заказы, сделанные в преддверии 1 сентября, — за июль-август 2020 года. Как оказалось, типичный белорусский учащийся носит лаконичную, но функциональную одежду и пользуется техникой от бренда Xiaomi.

В список популярных в Беларуси товаров для школы попали электроника, канцелярия, одежда и обувь. При этом белорусские школьники и их родители явно делают свой выбор не по названию того или иного бренда, а по функциональности и соотношению «цена-качество». Так, в категории «Компьютерная техника и электроника» бестселлерами стали ноутбуки китайских брендов BSLAY и CHUWI.

Причем белорусы выбирают как удобные модели для повседневных задач, так и более мощные варианты, которые могут помочь не только в учебе, но и в развлечениях: таков, например, ноутбук Hasee G8-CU7NK с актуальным шестиядерным процессором Intel Core i7-9750H — одним из топовых представителей линейки Coffee Lake b видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060. Стоимость устройств, которые попали в топ-5 белорусского рейтинга от AliExpress, колеблется от 790 до 3250 рублей.

Лидеры продаж в категории «Ноутбуки»

15.6-дюймовый игровой ноутбук BSLAY DSK-V9 с процессором Intel Core i5-5257U стоимостью от 1145 до 1390 рублей в зависимости от объема ОЗУ и SSD. 14,1-дюймовый ноутбук CHUWI HeroBook Pro с процессором Intel N4000, 8 ГБ оперативной памяти и SSD объе мом 256 ГБ за 790 рублей. 15.6-дюймовый игровой ноутбук Feed me в металлическом корпусе с процессором Intel i7 (модель настолько популярна, что в настоящее время полностью распродана). Ноутбук-трансформер с углом вращения экрана на 360° Teclast F6 Plus за 955 рублей; Игровой ноутбук Hasee G8-CU7NK с процессорм Intel Core I7-10750H+RTX 2060, 16 ГБ ОЗУ, быстрым SSD на 256 ГБ и емким HDD на 1 ТБ за 3250 рублей.

Что касается еще одной популярной категории — планшетов, — то здесь лидерство остается за устройствами Xiaomi: две версии модели этого суперпопулярного бренда — Mi Pad 4 Plus и Mi Pad 4 — занимают две верхние строчки рейтинга. Зато три остальные позиции в топ-5 принадлежат не столь известному производителю — Teclast. Средняя стоимость популярных моделей составляет от 340 до 1320 рублей.

Лидеры продаж в категории «Планшеты»

Xiaomi Mi Pad 4 Plus (диагональ экрана 10,1 дюйма, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, процессор Snapdragon 660 Octa Core, поддержка 4G). Средняя стоимость — 1320 рублей. Xiaomi Mi Pad 4 (диагональ экрана 8 дюймов, 2 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ, процессор Snapdragon 660, поддержка LTE). В настоящее время этой модели в продаже уже нет. Teclast M30 (диагональ экрана 10,1 дюйма, 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, процессор MT6797 X27 Deca Core) за 490 рублей. Teclast P10HD (диагональ экрана 10,1 дюйма, 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ ПЗУ, процессор SC9863A Octa Core) за 306 рублей. Teclast T30 (диагональ экрана 10,1 дюйма, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ ПЗУ, процессор MTK P70) за 578 рублей.

Из канцтоваров белорусы чаще всего покупали принадлежности для письма и рисования: такие, как наборы маркеров от 24 до 168 цветов (в зависимости от количества цветов стоимость набора составила от 29 до 178 рублей), наборы стираемых стержней для гелевых ручек (50 шт. плюс две ручки в подарок — за 10 рублей), различные трафареты, электроточилки для карандашей и прочие полезные мелочи.

В категории «Рюкзаки» абсолютным лидером продаж оказался многофункциональный рюкзак для ноутбуков до 15,6 дюйма с системой «антивор» Tigernu Splashproof, стоимость которого в зависимости от расцветки составила от 79 до 120 рублей. Популярностью пользовалась и еще одна очень похожая модель от того же бренда — Tigernu Anti Theft Nylon 27L, — доступная в исполнении из кожи либо текстиля стоимостью от 85 до 105 рублей. Приглянулась пользователям AliExpress из Беларуси также молодежная женская модель рюкзака из кожи за 46 рублей, а для школьниц помладше — яркий текстильный рюкзачок с множеством функциональных отделений за 42 рубля, представленный в нескольких ярких расцветках.

Активно покупали белорусы на AliExpress не только товары для школы, но и одежду для детей. Причем особенной популярностью пользовались теплые вещи: зимние куртки унисекс для детей от 1 до 7 лет за 35 рублей, практичные плюшевые леггинсы за 10-15 рублей, стильные яркие свитеры на плюшевой подкладке стоимостью от 24 до 32 рублей, штаны и жилетки на синтепоне для комфортных прогулок в холодную погоду.

Предусмотрительные белорусы позаботились даже о предстоящих праздниках. Школьные утренники и семейные новогодние торжества маленькие принцессы готовы встретить в очаровательных платьях на любой вкус — с кружевной отделкой, пышными тюлевыми юбками, милыми рождественскими рисунками — стоимостью от 9 до 30 рублей. Особой любовью маленьких модниц пользуются радужные единороги и пони — судя по тому, как активно заказывают для них соответствующие наряды. Комплект из пышного платья со шлейфом, крылышек, изящного рога на обруче и волшебной палочки на AliExpress стоит в среднем 65 рублей.

Наиболее активно к школьному сезону на AliExpress готовились жители областных городов Беларуси. В топ-5 вошли Минск, Гомель, Брест, Гродно и Могилев.