Матвиенко: продолжается подготовка к форуму регионов Беларуси и России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Подготовка к форуму регионов Беларуси и России идет активнейшим образом, если эпидситуация позволит, то нет причин для его отмены, сообщила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

В четверг она посещает Ростовскую область с рабочим визитом. По словам Матвиенко, форум межрегионального сотрудничества между Россией и Беларусью - это плановое мероприятие. Ход подготовки к нему обсуждался недавно с председателем белорусского сената.

"Сегодня у нас активнейшим образом эта подготовка продолжается. Если эпидемиологическая ситуация позволит провести его в обычном формате, на что мы нацелены, то нет никаких причин для отмены этого форума", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что на форуме запланировано участие руководителей регионов Беларуси и России, подписание важных экономических соглашений.

Седьмой Форум регионов Беларуси и РФ пройдет 28-29 сентября в Минске и Минской области. Ранее в верхней палате белорусского парламента (совете республики) сообщали, что стороны намерены подписать контракты на сумму от 500 миллионов долларов.

Форум регионов проводится ежегодно под эгидой верхних палат парламентов двух стран. Шестой Форум регионов прошел в июле 2019 года в Санкт-Петербурге. В пленарном заседании традиционно принимают участие президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Большая кооперация

Спикер Совфеда также сообщила журналистам, что Россия не намерена терять экономическое сотрудничество с Беларусью - это в интересах обеих стран.

"У нас сотрудничество экономическое между Россией и Беларусью очень активное, очень высокий уровень экономического, торгового сотрудничества", - сказала она, отметив, что для белорусских производителей Россия - это основной рынок.

"У нас большая кооперация. Мы не собираемся ничего этого терять, потому что это в интересах как Беларуси, так и России, как российского, так и белорусского народа", - добавила Матвиенко.

Она добавила, что сегодня с визитом в Беларуси находится премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Уверена, что будут обсуждаться вопросы в целом торгово-экономического сотрудничества и, конечно, дальнейшего продвижения формирования Союзного государства России и Беларуси", - заключила спикер.

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