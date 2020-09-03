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Переброску нефтепотоков из портов Литвы в порты России обсудили в Минске

03.09.2020 17:15 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Переброска нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты, в частности, Усть-Лугу, обсуждалась в Минске в ходе переговоров глав правительств Беларуси и России Романа Головченко и Михаила Мишустина. Однако вопрос требует проработки, предстоит согласование экономических условий, заявил журналистам глава российского Минэнерго Александр Новак.

© Sputnik / Виктор Толочко
Мишустин: Москва и Минск договорились по вопросам оплаты энергоносителей

"Да, этот вопрос также сегодня обсуждался в рамках переговоров. Российская сторона заинтересована в том, чтобы нефтепродукты, которые сегодня реализуются через третьи страны, - у нас есть возможности обеспечить реализацию этих нефтепродуктов через Санкт-Петербург, через Усть-Лугу, то есть через российские порты", - заявил Новак.

Однако сторонам предстоит проработать экономические условия с учетом интересов транспортных, портовых компаний, а также концерна "Белнефтехим".

"Собственно, мы этим тоже в настоящее время займемся в соответствии с поручением председателя правительства", - сказал Новак.

Ранее президент Беларуси заявил о готовности отреагировать на санкции со стороны стран Европы рядом экономических решений. Решение о санкциях уже приняли Балтийские страны, они утвердили список из 30 фамилий граждан Беларуси, причастных, по мнению правительств Балтийских стран, к фальсификации выборов и насилию по отношению к участникам протестов. В ответ на эти санкции Минск готов отказаться от услуг балтийских портов.

Несмотря на то, что в настоящее время перевалка грузов через российскую Усть-Лугу выходит для Беларуси дороже, Лукашенко рассчитывает договориться с российскими партнерами. "Мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших грузов все равно получат выгоду", – говорил на неделе белорусский президент.

Стабильные поставки и транзит

Поставки энергоресурсов из России в Беларусь, а также транзит в европейские страны остаются стабильными, заявил Новак. Его слова приводит пресс-служба российского Минэнерго.

"Поставки энергоресурсов в Беларусь остаются стабильными - нефть, нефтепродукты, газ и уголь продолжают поступать белорусским потребителям, а также идти транзитом в европейские страны. Важным является и продолжение работы двух стран по линии электроэнергетики", - сказала глава российского ведомства.

Министр отметил важность стабильных и долгосрочных отношений по поставкам нефти и газа Беларуси. В ходе переговоров в Минске были даны поручения проработать погашение задолженности по поставкам энергоносителей Беларуси.

Новак подчеркнул, что Россия продолжает оставаться надежным союзником Беларуси в топливно-энергетической сфере.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее президент Беларуси заявил о готовности переориентировать грузопотоки с балтийских портов на российские в ответ на санкции, введенные странами Балтии.
 
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