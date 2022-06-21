СК завершил расследование уголовного дела в отношении крупного минского девелопера. Он возместил ущерб

По данным следствия, 48-летний минской бизнесмен для минимизации налоговых обязательств организовал распределение выручки, полученной от сдачи помещений в аренду, между десятками подконтрольных ему субъектов хозяйствования. Схема была такая: в уставной фонд подставных компаний вносились помещения торговых и бизнес-центров, фактическим владельцем которых являлся он. В дальнейшем коммерческие организации сдавали их в аренду как собственные, при этом применяя упрощенную систему налогообложения.

- В результате указанных действий была искажена налоговая отчетность, что повлекло неуплату в бюджет Республики Беларусь налогов на общую сумму свыше 7 миллионов рублей. Преступная схема была раскрыта сотрудниками ДФР КГК. В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и полностью возместил причиненный ущерб. Действия 48-летнего бизнесмена квалифицированы по ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. На имущество фигуранта наложен арест на общую сумму более 5 миллионов рублей, - сообщает следственный комитет.

Сейчас обвиняемый обратился с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности как лицо, способствовавшее раскрытию преступления и устранению последствий его совершения. Уголовное дело направлено в прокуратуру для изучения и принятия решения.

Напомним, в 20-х числах сентября КГК задержал основателя компании-девелопера «Сигмаполюс» — бизнесмена Виталия Синицкого, который занимает 38 место в рейтинге самых успешных бизнесменов Беларуси. Его подозревали в неуплате почти 10 млн рублей налогов. Ранее же Синицкий сам попросил налоговую проверить его структуру и указать на недочеты и пути их исправления (если недочеты найдутся).

«Сигмаполюс» построила и эксплуатирует бизнес-центры и торговые центры «Анкор», «Титан», «Волна», «Трюм», «Тивали», Fortune, «Орлан» и БЦ у парка Челюскинцев. Кроме того, Виталий Синицкий спонсирует волейбольный клуб «Минск». А в 2014 году он передал городу ЗАГС, который «Сигмаполюс» построил в «Титане» на проспекте Дзержинского в Минске.

Осенью "Сигмаполюс" выставил на продажу полностью готовые бизнес-центры класса «B+» с отделкой Fortune и «Орлан», а также строящиеся многофункциональные комплексы на Немиге и у станции метро «Партизанская». Но, как стало известно Realt, сейчас это уже неактуально. Компания сама управляет своими объектами и сама активно строит два вышеуказанных многофункциональных комплекса.

"Сигмаполюс" стабильно работает и развивается.