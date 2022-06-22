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Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов
22.06.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Нашли в базе Realt недорогие варианты для тех, кто не оставляет мысли пожить подальше от городской суеты. Все домики можно снять дешевле большинства квартир в Минске, а если готовы закрыть глаза на отсутствие удобств, получится вложиться даже в 100 долларов в месяц.
Смолевичский район, с/т «Мичуринец», 150 долларов в месяц
Смолевичский район, с/т «Белстандарт», 100 долларов в месяц с торгом
Дачу сдают на сезон или больше и в зависимости от срока сдачи готовы к торгу. Все удобства на улице, водопровод рядом с домом. На первом этаже в доме тамбур/кухня и большая комната с двумя кроватями и погреб. На втором этаже тамбур и спальня с двумя кроватями.Цена невысокая, потому что собственник ожидает, что арендатор будет ухаживать за домом и участком.
Логойский район, с/т «Лесное-90», 300 долларов в месяц
Этот вариант дороже остальных из подборки, но здесь санузел в доме, установлена душевая кабина, подведена стиральная машина. Отопление печное, канализация местная, кровля - металлопрофиль. Вода сезонная, разведена по дому (заведена в санузел и кухню).
На участке в 8 соток высажен газон, слива, яблони. Участок огорожен живой изгородью из ели. Рядом лес, в 10 минутах ходьбы автобусная остановка.
Молодечненский район, Радошковичи, 150 долларов в месяц
Пуховичский район, 150 долларов в месяц
Двухуровневый
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Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов
Нашли в базе Realt недорогие варианты для тех, кто не оставляет мысли пожить подальше от городской суеты. Все домики можно снять дешевле большинства квартир в Минске,...
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