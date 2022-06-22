Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов

Этот вариант дороже остальных из подборки, но здесь санузел в доме, установлена душевая кабина, подведена стиральная машина. Отопление печное, канализация местная, кровля - металлопрофиль. Вода сезонная, разведена по дому (заведена в санузел и кухню).

На участке в 8 соток высажен газон, слива, яблони. Участок огорожен живой изгородью из ели. Рядом лес, в 10 минутах ходьбы автобусная остановка.