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Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов

22.06.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Нашли в базе Realt недорогие варианты для тех, кто не оставляет мысли пожить подальше от городской суеты. Все домики можно снять дешевле большинства квартир в Минске, а если готовы закрыть глаза на отсутствие удобств, получится вложиться даже в 100 долларов в месяц.

Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов

Смолевичский район, с/т «Мичуринец», 150 долларов в месяц

Дача сдается в Минской области, в 40 километрах от Минска, в 3 километрах от Жодино. 

Кирпичный двухуровневый дом в садовом товариществе «Мичуринец». На участке в 6 соток оформлен газон, есть кусты, плодовые деревья, клубника, грядки. Туалет на улице и только холодная вода. В доме несколько спальных мест — две кровати на 1 этаже, диван и кровать на 2 этаже. 

Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов
Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов
Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов
Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов
Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов
Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов
Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов
Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов
Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов
Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов

Смолевичский район, с/т «Белстандарт», 100 долларов в месяц с торгом

Дача в садовом товариществе «Белстандарт», в 40 километрах от МКАД. 

Дачу сдают на сезон или больше и в зависимости от срока сдачи готовы к торгу. Все удобства на улице, водопровод рядом с домом. На первом этаже в доме тамбур/кухня и большая комната с двумя кроватями и погреб. На втором этаже тамбур и спальня с двумя кроватями.Цена невысокая, потому что собственник ожидает, что арендатор будет ухаживать за домом и участком. 

Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов
Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов
Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов
Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов
Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов

Логойский район, с/т «Лесное-90», 300 долларов в месяц 

Дача в 22 км от МКАД по Логойскому направлению.

Этот вариант дороже остальных из подборки, но здесь санузел в доме, установлена душевая кабина, подведена стиральная машина. Отопление печное, канализация местная, кровля - металлопрофиль. Вода сезонная, разведена по дому (заведена в санузел и кухню). 

На участке в 8 соток высажен газон, слива, яблони. Участок огорожен живой изгородью из ели. Рядом лес, в 10 минутах ходьбы автобусная остановка.

Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов
Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов
Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов
Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов
Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов
Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов
Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов
Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов

Молодечненский район, Радошковичи, 150 долларов в месяц

Дача в 40 километрах от МКАД. 

Двухуровневый дачный домик без отопления. Санузел и вода в доме, но только холодная. Обустроена кухня, есть 5 спальных мест. 

Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов
Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов
Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов
Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов
Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов
Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов
Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов
Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов
Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов
Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов
Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов

Пуховичский район, 150 долларов в месяц

Двухуровневый деревянный домик 1990 года постройки в деревне Веселово Пуховичского района в 80 километрах от МКАД.

Дача находится в 5 минутах от железнодорожной станции «Веселовский». В доме три комнаты, печное отопление, санузел на улице, вода из колодца рядом. Есть вся мебель, телевизор и холодильник. На участке находятся хозпостройки, недалеко от дома лес. 

Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов
Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов
Посмотрели, какие дачи возле Минска можно снять на лето дешевле квартиры. Есть и по 100-150 долларов

 
Теги: Минск
 
 
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Нашли в базе Realt недорогие варианты для тех, кто не оставляет мысли пожить подальше от городской суеты. Все домики можно снять дешевле большинства квартир в Минске,...
 
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